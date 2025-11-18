La lecture du Pr Slim Laghmani de la résolution du conseil de sécurité relative au plan Trump pour Gaza

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté lundi après-midi une résolution par lequel il fait sien le Plan d’ensemble du Président Donald J. Trump « visant à mettre fin au conflit à Gaza », et demande à toutes les parties de l’appliquer dans son intégralité, « notamment de respecter le cessez-le-feu, de bonne foi et sans délai ». La résolution 2803 (2025) « salue la création du Conseil de paix, à savoir une administration transitoire chargée de guider la reconstruction de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne ait mené à bonne fin son programme de réformes et qu’elle puisse reprendre le contrôle de Gaza en toute sécurité et dans de bonnes conditions. »



Mais comment faut-il la lire correctement ? L’éclairage du professeur Slim Laghmani est instructif.

« La résolution est passée, 13 voix pour (y compris l’Algérie) et 2 abstentions (Fédération de Russie et Chine).

NI TERRITOIRE NI PEUPLE NI ETAT

1. Gaza est mise sous tutelle pour une durée indéterminée, administrée par un Conseil de Paix dont on ignore la composition. Ce qui est certain c’est que l’autorité palestinienne, l’OLP et, évidemment, Hamas en sont exclus.

Jusqu’à quand ?

« Jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne ait mené à bonne fin son programme de réformes comme prévu dans diverses propositions, notamment le plan de paix de 2020 du Président Trump et l’initiative franco-saoudienne ».

Qui va en juger ?

Rien dans le texte, mais on peut supposer que cela sera Trump et Netanyahou s’ils sont encore de ce monde et au pouvoir.

Et après ? Et l’Etat de Palestine ?

« Une fois que l’Autorité palestinienne aura SCRUPULEUSEMENT exécuté son programme de réformes et que la reconstruction de Gaza aura progressé, les conditions seront alors PEUT-ETRE réunies pour que s’ouvre un chemin crédible vers l’autodétermination palestinienne et la création d’un État palestinien ».

Notez bien ce succulant « scrupuleusement » et ce magnifique « peut-être ».

Qui va en juger ?

Rien dans le texte, mais, rebelote, on peut supposer que cela sera Trump et Netanyahou s’ils sont encore de ce monde et au pouvoir.

2. Une Force internationale de stabilisation sera créée

Comment ?

« En consultation et en coopération étroites avec la République arabe d’Égypte et l’État d’Israël ».

Elle devra « collaborer avec Israël et l’Égypte »

Tout le monde aura compris que si on cite l’Egypte c’est pour ne pas citer uniquement Israël.

Et le retrait de Gaza ?

« Une fois que la Force aura pris le contrôle de la situation et l’aura stabilisée, les Forces de défense israéliennes se retireront de la bande de Gaza »

Comment ?

« Suivant les modalités, les étapes et le calendrier qui auront été arrêtés en fonction de la démilitarisation et convenus avec la Force, les garants et les États-Unis »,

Aucun délai donc, MAIS en tout état de cause ce retrait ne sera pas total :

« A L’EXCEPTION D’UN PERIMETRE DE SECURITE QUI RESTERA EN PLACE TANT QUE GAZA NE SERA PAS DUMENT PREMUNIE CONTRE TOUT RETOUR DE LA MENACE TERRORISTE »

Autrement dit, le retrait n’est pas pour demain et reste soumis à la volonté d’Israël.

La fonction principale de la Force internationale de stabilisation ?

« La démilitarisation de la bande de Gaza, y compris en procédant à la destruction des infrastructures militaires, terroristes et offensives et en empêchant qu’elles soient rebâties, ainsi qu’en veillant à la mise hors service définitive des armes des groupes armés non étatiques »

En d’autres termes, éliminer toute résistance. »

