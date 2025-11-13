Agil Energy illumine le Salon Auto Expo 2025 à Sousse

Cette année, à la Foire Internationale de Sousse, Agil Energy ne se contente pas d’être un simple exposant.

Le Géant Tunisien fait vibrer l’acier, l’huile et la technologie.

Au cœur du Salon «Auto Expo 2025», la marque nationale de distribution des produits pétroliers ouvre les portes d’un univers où la mécanique se vit, se comprend et se maîtrise.

Un espace où la puissance brute rencontre l’expertise pointue, et où chaque visiteur devient acteur de sa route.

Un espace qui parle aux conducteurs

Ici, tout est fait pour vivre la marque plutôt que la regarder.

Le stand de 100 m², allie à la fois modernité, technologie et proximité avec le public.

Une zone d’accueil pour échanger, poser des questions, comprendre les produits.

Une zone démonstration, où les technico-commerciaux expliquent les différences entre chaque gamme, orientent les automobilistes et partagent leurs conseils d’entretien.

Et pour ajouter une touche d’adrénaline: un simulateur de conduite sportive qui permet de jouer, de ressentir la vitesse, et de tenter de repartir avec des gains en cartes carburants Agilis.

Un moment d’expérience plus que de démonstration, l’énergie Agil dans sa forme la plus concrète.

De la mécanique à la maîtrise

Si Agil Energy parle de performance, c’est parce qu’elle la maîtrise.

La gamme eni i-Sint, au cœur de son dispositif, condense le meilleur de la recherche eni : des huiles synthétiques capables de s’adapter aux moteurs les plus récents, d’optimiser la consommation et de prolonger la durée de vie des véhicules, même dans des conditions extrêmes.

À travers ses gammes Tanix, Vitex, Hydrax, Agil Energy démontre qu’elle ne se contente pas de distribuer: elle développe ses gammes en s’appuyant sur une expertise consolidée par plus de six décennies de partenariat avec eni Italie, référence mondiale du lubrifiant.

Derrière la vitrine, un vrai moteur industriel

Derrière cette expertise se cache un écosystème complet: un laboratoire d’analyses à la pointe à La Goulette, une usine de blending(1) moderne, un réseau logistique national et un système qualité certifié ISO 9001.

Autant d’atouts qui garantissent des produits fiables, testés et conformes aux standards internationaux.

Chez Agil Energy, la qualité n’est pas une promesse: c’est une méthode, rigoureuse, répétée, vérifiée à chaque étape — de la production à la livraison.

L’innovation comme trajectoire

Avec sa présence à l’Auto Expo 2025, Agil Energy confirme ce qui la définit depuis toujours: le mouvement.

Un mouvement vers plus de performance, plus de fiabilité, mais aussi plus de proximité avec ceux qui font vivre la route chaque jour.

Parce qu’innover, pour Agil Energy, ce n’est pas seulement anticiper l’avenir, c’est l’améliorer au présent.

1) Une "usine de blending" (ou usine de mélange) est une installation industrielle qui mélange différents ingrédients pour créer un produit fini, souvent à l'échelle commerciale. Ces usines sont utilisées pour produire une grande variété de produits, tels que des lubrifiants. Les processus sont souvent très précis, et les entreprises investissent dans des technologies de pointe pour assurer le contrôle de la qualité et la flexibilité de la production.





