Non-allaitement: Un silence couteux que la Tunisie ne peut plus se permettre

Plus de 200 acteurs de la santé réunis pour briser le silence autour de l'allaitement maternel

Les 7 et 8 novembre derniers, la Cité des Sciences a accueilli la 6ème édition des Journées Nationales de l'Allaitement Maternel (JNA), organisées par l'Association HANEN. Professionnels de santé, chercheurs, institutionnels, représentants de la société civile, parents et étudiants en médecine se sont mobilisés autour d'un constat alarmant : avec un taux d'allaitement maternel exclusif de 17,8% à 6 mois (MICS 2023), la Tunisie se situe bien en deçà de la moyenne mondiale (48%) et loin de l'objectif OMS 2025 (50%).

Un front uni: quand le secteur associatif fait mouvement

L'édition 2025 marque un tournant historique avec la formation d'une coalition associative inédite. Autour de HANEN, l'Association Tunisienne de Médecine Néonatale (ATMN), l'Association Tunisienne des Sages Femmes (ATSF), l'Association Nationale Tunisienne des Orthophonistes (ANTO), les associations de psychiatrie et pédopsychiatrie, Associa-Med, le Salon des Patients et l'Association Tunisienne d'Ergothérapie ont uni leurs expertises complémentaires pour porter un plaidoyer commun. Cette synergie nationale s'est enrichie d'une dimension internationale stratégique : la participation physique de consultantes certifiées IBCLC venues de France (Céline Guerrand, Lynda Pourchet) et les interventions à distance de spécialistes des Émirats Arabes Unis (Dr Evelyne Ruff) et du Maroc (Dr Amina Barakat) ont permis des échanges Sud-Sud et Nord-Sud particulièrement féconds, renforçant l'ancrage régional de cette problématique de santé publique.

Un programme scientifique exigeant au service d'un objectif: passer à l'action

Les JNA 2025 ont articulé plaidoyer, science et témoignages:

• Santé publique et engagement institutionnel: Le Ministère de la Santé a réaffirmé son engagement en faveur de l'allaitement maternel comme enjeu d'avenir, tandis que les tables rondes ont mis en lumière le rôle stratégique des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes dans la réussite de l'accompagnement périnatal qui dans tous les cas devrait commencer dès la période prénatale.

• Le Ministère des Affaires Sociales : à travers la participation de l’Institut de Santé et de Sécurité au Travail - ISST

• Expertises croisées: De la consultation prénatale aux défis de la prématurité, des dysfonctions orales aux apnées du sommeil, des bénéfices psychiques à l'impact écologique, le programme a couvert l'ensemble du spectre scientifique et pratique de l'allaitement maternel.

• Benchmark international: Les retours d'expérience sur la mise en place de l'Initiative Hôpitaux Amis des Bébés (IHAB) au Maroc et aux Émirats Arabes Unis ont fourni des pistes concrètes d'adaptation pour le contexte tunisien.

• Parole aux premiers concernés: Parents et étudiants en médecine ont enrichi les débats, rappelant l'importance d'une approche collective et inclusive.

Les messages clés à retenir

• L'allaitement maternel n'est pas qu'une affaire de femmes : c'est un enjeu de santé publique qui nécessite une mobilisation systémique

• La protection contre la commercialisation agressive des substituts du lait maternel doit être renforcée

• Le collectif associatif constitue désormais une force de proposition structurée pour accompagner les politiques publiques

• 17,8% n'est pas une fatalité mais un appel à l'action collective et structurée

À propos de l'association Hanen

Légalement enregistrée en 2018, Hanen est la seule association tunisienne exclusivement dédiée à la promotion de l'allaitement maternel. Avec 300 adhérents et une communauté digitale de 48 000 personnes, elle œuvre pour le tissage de réseaux de partenariat avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales, et établit des relations de coopération avec des organisations régionales et internationales actives dans le domaine de l'allaitement maternel.



