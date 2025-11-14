Malek Labidi invite à la Table du Sud: émerveillement et saveurs (Album photos)

Le pli est pris et la balade gourmande s’étend encore plus loin. Malek Labidi convie ses lecteurs à « La Table du Sud », un beau-livre de découverte d’un territoire pittoresque de cinq régions du sud tunisien. Exploration des lieux, évocation de la population, description des habitations, récit de leurs modes de vie et dégustation de leur cuisine : le verbe épouse l’image, dans la fascination.

Troisième volume d’une collection portée par la Fondation Biat, et après «La Table du Nord», et «La Table de la Côte», il est dédié à la diversité d’un univers fort diversifié. Il va de Gabès jusqu’à Nefta et Chebika, revient par Kebili et Douz, et remonte à Tataouine, Chenini et Douiret. Retour vers Mednine, pause à Zarzis et Djerba, sans jamais se lasser de l’enchantement d’un foisonnement d’arts, de traditions et de mets: Malek Labidi affirme un talent pluriel pour faire ressentir de fortes émotions et apprécier d’agréables saveurs.

En parfaite complicité avec son équipe composée de Nadia Dimassi (coordination), Béchir Zayène (photo) et Lilia Blaise (co-écriture), elle prend le temps d’aller d’oasis en dunes, de villages perchés sur des montagnes à des troglodytes, de campements itinérants à des villes côtières et l’île de Djerba. Avec curiosité, elle interroge l’histoire, la culture, l’environnement, les pratiques agricoles, l’organisation sociétale, et les modes de vie. Avec délice, elle fait découvrir mets typiques et gâteaux spécifiques. Avec bonheur, elle donne envie de vivre pareille expérience vivifiante. Récits, recettes, et photos s’agencent merveilleusement dans ce beau-livre à lire et à offrir.

