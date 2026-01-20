Bien plus que du soleil : Pourquoi les expatriés succombent au charme de la Tunisie

Par Anissa Louzir-Ben Hassine - Les chiffres parlent d’eux-mêmes: selon l’Institut National de la Statistique (INS, 2025), la Tunisie compte plus de 60 000 résidents étrangers, dont une part importante d'expatriés qui s’y installe pour des raisons professionnelles. Pour comprendre ce qui rend leur adaptation si fluide, j’ai mené une série de d'entretiens approfondis auprès de 17 expatriés (7 femmes et 10 hommes), travaillant en Tunisie, notamment à Tunis, Bizerte et Sousse. Originaires de France, d'Italie, du Portugal, d'Égypte et d'Algérie, ils évoluent dans les secteurs du textile et habillement, des transports internationaux et logistiques, de l’assemblage et conditionnement, et du transport aérien. Leur ancienneté au sein du pays varie entre 1 an et 9 ans.

Ce travail de recherche m'a permis de constater que, quel que soit leur pays d'origine, leur satisfaction ne doit rien au hasard. Elle repose sur l'adoption de comportements spécifiques et une immersion dans un véritable art de vivre.

La Tunisie, un pays pas comme les autres

La Tunisie a une culture très singulière au sein du monde arabe, estiment-ils. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle a fait de l’éducation et de la santé ses priorités depuis son indépendance. Des droits sans équivalent dans le monde arabe ont été concédés aux femmes, comme l’abrogation de la polygamie.

D’ailleurs, on ne peut pas évoquer le pays sans parler de ce qui en constitue l'âme et le moteur. Par rapport à d'autres horizons, la femme tunisienne se distingue par une liberté et une sensibilité qui émergent lors de chaque entretien. Symbole des « révolutions arabes », la Tunisie a été le premier pays de la région à adopter, le 9 octobre 2018, une loi pénalisant le racisme. En outre, ce qui est remarquable, c’est de voir comment chaque endroit apporte sa propre lumière. À Tunis, on vibre avec l’énergie d’une capitale moderne et plurielle. À Sousse, l'ambiance est à la joie et à l'élégance, particulièrement à Port El Kantaoui où la marina et les jardins créent un cadre magnifique. À Kairouan, on est imprégné d’une spiritualité profonde qui impose le respect et le calme.

Et plus on va vers le Sahel, Sfax ou le Sud, plus on découvre la force du travail et la magie des grands espaces. Chaque région a sa particularité, mais on partage tous la même identité.

ADN tunisien: 4 comportements lumineux pour une expatriation réussie

Les résultats de cette recherche ont révélé que certains comportements spécifiques aux Tunisiens semblent faciliter l’adaptation des expatriés. Ces comportements incluent: la chaleur humaine, la spontanéité et la convivialité, la tolérance envers les autres cultures, le comportement vestimentaire ainsi que le comportement alimentaire.

1. Chaleur humaine, spontanéité et la convivialité

Ces traits de caractères sont des comportements prouvés par la majorité de nos interviewés en qualifiant le comportement de beaucoup de Tunisiens: «Les Tunisiens sont très chaleureux ! Ils aiment tout le monde!». Au-delà de la simple politesse, il s'agit d'une «proximité émotionnelle» immédiate. En effet, cette convivialité crée un environnement rassurant où l'étranger se sent «attendu». D’ailleurs, plusieurs expatriés m'ont confié avoir été marqués par la manière dont leurs collègues Tunisiens transforment naturellement une relation de travail en une forme d’amitié.

2. Tolérance envers l'autre: une ouverture culturelle innée

Au fil de mes entretiens, une observation revient souvent: la capacité des Tunisiens à accepter la différence sans aucun jugement de valeur. Qu'il s'agisse de pratiques religieuses, d'opinions ou de modes de vie, la tolérance tunisienne offre aux expatriés une liberté d'être eux-mêmes. Cette absence de pression sociale à la conformité facilite une installation sereine. «Ils sont très, très ouverts, les Tunisiens». «Quand les Tunisiens savent que vous êtes Français, ils vous parlent dans votre langue. Chose vraiment agréable».

3. Comportement vestimentaire: la liberté d’être soi-même

Le comportement vestimentaire est très apprécié par la majorité de nos interviewés. Ils annoncent que la liberté de s’habiller est un élément appréciable en Tunisie. En fait, à la différence de beaucoup d’autres pays arabes, la Tunisie accorde une liberté aux expatriés, aux étrangers et/ou tunisiens de choisir leur tenue vestimentaire: «La liberté vestimentaire est un atout en Tunisie»; «Il y a une grande similitude au niveau d’habillement entre beaucoup des femmes Tunisiennes et les Françaises, ou Italiennes comme moi!». Cette flexibilité vestimentaire permet aux expatriés de se sentir à l'aise dans leur propre identité tout en admirant la richesse esthétique locale, créant ainsi un respect mutuel visuel.

4. Comportement alimentaire: la résonance

Le comportement alimentaire a été sollicité par plusieurs interviewés. En effet, la majorité des expatriés prouve que les pratiques de consommation révèlent une structure similaire entre la Tunisie et leurs pays d’origine. «Les produits alimentaires sont frais, disponibles et très variés tels que fruits et légumes, poisson, viande». «Venant d'Italie, j'ai des critères élevés, mais la cuisine tunisienne m'a conquise par sa générosité. Le couscous n'est pas qu'un plat, c'est une architecture de goûts (…)».

Ce qui ressort de ma recherche, c'est cette certitude : la Tunisie n'est pas une destination de carrière ordinaire. C'est un territoire où les codes de l'expatriation sont bousculés par une culture de l'accueil qui ne ressemble à aucune autre. Au-delà de mes analyses, il y a un amour pour ce pays que je ne saurais expliquer par les mots, mais qui guide chacun de mes pas. Certes, comme tout pays, la Tunisie traverse ses tempêtes et ses zones d'ombre. Mais ce qui est fascinant, c’est que malgré les difficultés, ce pays ne perd jamais de sa superbe. Il y a un côté "solaire" en chaque Tunisien qui refuse de s'éteindre. C'est cette résilience, ce sourire persistant et cette main toujours tendue qui font que la Tunisie reste, envers et contre tout, un pays pas comme les autres.

Anissa Louzir-Ben Hassine

Maître Assistante Habilitée en management et directrice du département Gestion à l’ISIGK

