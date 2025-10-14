À Tunis, la 5ᵉ édition du Forum des présidents des universités arabes et turques met le dialogue académique à l’honneur

Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur Mondher Belaid et en la présence d’éminentes personnalités nationales et internationales, s’est tenue à Gammarth/Tunis les 10 et 11 Octobre 2025, le cinquième Forum des Présidents des Universités Arabes et Turques.

Le Forum a été organisé par l’Université Tunis El Manar qui a encore une fois été au rendez-vous pour réserver à ses invités des moments agréables d’échange et de partage sur le triptyque « Recherche, Innovation et dialogue ».

Le Forum a été une belle rencontre pour discuter des défis actuels auxquels les Universités arabes et turques sont affrontées. Les participants, de profils académiques différents, ont tous appelé à un renforcement des partenariats académiques entre ces universités.

Le Président de l’UTM, le Professeur Moez Chafra, ambassadeur de l’ODD17 relatif aux partenariats, a confirmé la détermination de l’UTM à aller de l’avant en vue d’une meilleure réalisation de tous les objectifs du développement durable et surtout de ce dernier objectif dédié aux partenariats.