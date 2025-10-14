News - 14.10.2025
Fête de l'évacuation et guerre de Bizerte : Le témoignage du général de corps d'armée Saïd El Kateb (Vidéo)
Ahurissant de voir les jeunes Tunisiens et mêmes les moins jeunes ne rien savoir sur le départ du dernier soldat français, marquant l’évacuation de Bizerte, le 15 octobre 1963. Et encore moins sur la guerre de Bizerte déclenchée en juillet 1961.
Le Général de Corps d’Armée, Saïd El Kateb, ancien chef d’Etat major des armées (décédé en juillet 2017), a bien voulu évoquer pour Leaders cette page de notre histoire nationale.
