Les rituels du village de Ben Bechir : un livre captivant de Fatma Ben Becher (Album Photos)

Quel choix peut faire une jeune fille de la Marsa, en 1952, mariée à un propriétaire terrien de Ben Bechir, non loin de Jendouba ? Rester à la Marsa ou plonger avec passion dans la découverte du monde rural et de la vie des paysannes de Ben Béchir. Fatma Ben Becher n’a pas hésité à s’installer dans la grande ferme et se mettre à observer et comprendre le vécu des femmes rurales.

Pendant plus de 17 ans, de 1952 à 1970, elle a recueilli des récits édifiants sur les rituels, les coutumes, et les traditions, mais aussi les la cuisine, les contes, les jeux et autres moments conviviaux. La chance de Fatma Ben Becher est d’avoir connu une informatrice hors-pair, Khalti Syida, femme très respectée dans son douar de Zâbaa. Deux ans durant, elle l’a écoutée, interrogée, relancée, avant de croiser son récit avec d’autres sources. La moisson de ce travail méthodique est venue sous forme d’un livre intitulé « La Femme rurale, Ben Bechir, 1952 – 1970 », publié par le Credif, dans une édition abondamment illustrée.

« C’est un livre écrit avec émotion et qui suscite beaucoup d’émotion », dira Mohamed Kerrou, en présentant l’ouvrage, lundi au Credif, devant une assistance bien fournie. « Fondé sur les rituels, ajoutera-t-il, il fait le tour de la vie sociale du village où Fatma Ben Becher a vécu et continue à porter en elle. Les ‘rites de passage’ assurent trois fonctions : la préparation à la naissance, la séparation qu’est la mort et entre les deux, toute la vie. Ils maintiennent vivantes les traditions dans des changements qu’on accepte graduellement. »

Effectivement le livre commence par l’évocation des rituels de la naissance et durant l’enfance, la circoncision, la jeune fille, le mariage traditionnel… « Le récit se déroule en s’accordant aux étapes naturelles de la vie », explique l’auteure dans son introduction. Il a le mérite d’inclure proverbes, chansons et commérages, comme le notera Kerrou. Un livre vivant, bien illustré et agréable à lire. La trame de fond reste l'autonomisation de la femme.

Cet ouvrage boucle une série d’ouvrages déjà publiée par Fatma Ben Becher, notamment « Le Théâtre municipal de Tunis (1998), « L’histoire d’une avenue » (2003), « Le costume masculin de Tunis (2006) et « Tunis : Métropole arabe et méditerranéenne » (2019.

Disciple du sociologue Paul Sebagh, Fatma Ben Becher a été notamment enseignante, productrice de la première émission télé consacrée à la femme (1967), et adjointe-au-Maire de Tunis chargée de la Culture.

La Femme rurale, Ben Bechir, 1952 – 1970

Par Fatma Ben Becher

Editions du Credif, 2022, 124 pages, 20 DT