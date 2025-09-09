Commémoration ce samedi du 72ème anniversaire de l’assassinant du martyr Hédi Chaker

Dans une transmission entre les générations, et le recueillement, la Tunisie commémore ce samedi 13 septembre 2025 le 72ème anniversaire de l’assassinat du grand martyr de la nation Hédi Chaker. Enlevé chez-lui alors qu’il était sous résidence surveillée à Nabeul, il a été lâchement abattu et son corps sera sauvagement lynché. Ce meurtre d’une rare violence fait suite quelques mois seulement après celui d’une autre grande figure du mouvement national, le leader syndicaliste Farhat Hached, tombé sous les balles d’agents de la main rouge, le 5 décembre 1952, près de Radès.

A l’initiative de l’association du martyr Hédi Chaker, une cérémonie de recueillement et de souvenir se tiendra ce samedi matin au cimetière Chaari, à Sfax, route de Tunis. Le Pr Ahmed Friaa prendra la parole à cette occasion pour rappeler le long et pénible combat mené par le défunt depuis sa prime jeunesse au sein du Néo-Destour, ainsi que les années de prison et d’exil endurées en Tunisie, à Lambèse en Algérie et au Fort Saint-Nicolas en France alors qu’elle était sous l’occupation allemande.

