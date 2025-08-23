Figures de paix: Une galerie immersive conçue avec l’IA

Epoustouflant voyage dans une galerie de portraits de soldats tunisiens qui témoignent de leurs missions sur les théâtres de paix. Les portraits sont fictionnels, mais les expériences, réelles. De grands portraits, soulignés par des informations d’identité (fictive) et de nature de la mission, sont accompagnés par un QR code. Il suffit de le capturer pour accéder à une vidéo (générée par l’intelligence artificielle). Le message est édifiant. A côté de chaque portrait, un tableau artistique restitue, grâce à l’IA, le portrait du soldat en activité. Difficile de comprendre, de prime abord, comment le fictionnel et le réel s’entremêlent dans cette restitution.

«Figures de paix», galerie immersive, «propose une expérience artistique inédite, à la croisée de la mémoire, du récit et de l’innovation technologique. Entièrement générée grâce aux technologies d’intelligence artificielle, sur un processus de conception partagée entre l’intention humaine et l’intelligence artificielle, la galerie rend hommage à l’engagement discret mais essentiel des militaires tunisiens déployés sous la bannière des Nations unies depuis 1960.»



Présentée à l’occasion de la conférence internationale sur le rôle des forces armées dans la protection des civils dans les opérations de paix (Tunis, 10–11 juillet 2025), elle a retenu l’attention des participants et suscité leur intérêt. Le secrétaire général des Nations unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, présent à cette occasion n’a pas manqué d’en féliciter le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, saluant l’esprit d’innovation des concepteurs et leur maîtrise des nouvelles technologies. Les avantages sont multiples: commémoratifs, pédagogiques et source de fierté. Aussi, cette galerie est facile à transporter, monter et faire voyager.

«Conçue comme une traversée sensible et contemporaine, la galerie permet de rencontrer des personnages inspirés de récits authentiques: logisticiens, observateurs, médecins, ingénieurs, spécialistes en infrastructures, intendants et bien d’autres. Les portraits illustrent la diversité des spécialités et des composantes des Forces armées tunisiennes — terre, air et mer. Chaque profil révèle une facette singulière de l’engagement au service de la paix et témoigne de sa profondeur humaine, technique et morale.»

Chaque figure, indique la présentation de la galerie, se découvre au travers d’un triptyque narratif:

• Une photo d’identité stylisée d’un soldat en uniforme tunisien réglementaire, coproduite par IA;

• Une œuvre picturale illustrant le rôle du soldat sur le terrain, coproduite par modélisation de l’IA;

• Un QR code renvoyant vers une courte animation interactive et un témoignage audiovisuel de 1 à 2 minutes, recréé à partir d’expériences vécues et interprété par une voix off de synthèse.

Tout le dispositif repose sur une coproduction numérique mobilisant génératrice d’images, synthèses vocales et outils de composition automatisée. Cette approche préserve l’anonymat tout en restituant la vérité émotionnelle des récits partagés.

Les objectifs sont multiples. Il s’agit en effet de:

1. Rendre hommage à la contribution humaine et silencieuse des soldats tunisiens sur les théâtres de paix.

2. Proposer une exposition accessible, nomade et sans application dédiée, via un simple scan de QR code avec smartphone.

3. Explorer de nouveaux langages artistiques génératifs au service du témoignage et de la mémoire collective.

En fait, «Figures de paix» invite à regarder autrement, à travers les yeux de celles et ceux qui bâtissent la paix dans l’ombre. Au croisement de l’art, de la technologie et du réel, la galerie redonne corps et voix à des histoires trop souvent invisibles.

La Tunisie fière et reconnaissante

«Conformément à l'attachement constant de la République tunisienne aux principes de la paix internationale, de la sécurité et de la coopération multilatérale, lit-on dans la présentation de la galerie, l'Etat tunisien exprime son plus grand hommage et son plus profond respect aux membres de ses forces armées tombés au champ d'honneur en servant sous la bannière des Nations unies. Depuis son déploiement initial dans les opérations de maintien de la paix des Nations unies, la Tunisie a maintenu une présence digne et inébranlable sur les théâtres mondiaux de conflits et de crises. Le personnel militaire tunisien a fait preuve d'une discipline exemplaire, de professionnalisme et d'une adhésion inébranlable aux valeurs universelles de paix, de justice et de dignité humaine. Certains ont consenti le sacrifice ultime, perdant leur vie dans des environnements complexes et à haut risque, tout en incarnant la noble mission de promouvoir la paix au-delà des frontières nationales. La République tunisienne honore solennellement leur sacrifice et tient leur mémoire en très haute estime. Leur héritage demeure une source de fierté et d'inspiration, tant dans les rangs des forces armées qu'au sein de la nation tunisienne. La Tunisie réitère son engagement ferme et continu à soutenir les efforts internationaux de maintien de la paix en étroite coopération avec les Nations unies et ses partenaires.

Que leurs âmes reposent dans la paix éternelle. Gloire aux martyrs. Honneur au drapeau qu'ils ont servi.»

