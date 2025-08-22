Les Tunisiens sous les Casques bleus

Des contingents de l’armée tunisienne participent actuellement à quatre missions de maintien de la paix des Nations unies en République de Centrafrique, au Sud-Soudan, au Congo et au sein de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (Fisnua).

Dès le lendemain de son indépendance, la Tunisie a répondu en 1960 à la première demande de l’ONU, envoyant un contingent resté historique au Congo. A ce jour, elle a participé au total à 26 opérations en Afrique, en Asie et en Europe, et a déployé plus de 14 000 militaires, hommes et femmes, ainsi que des observateurs, des conseillers. Félicitant la Tunisie pour cet engagement constant, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a récemment déclaré à Tunis: «Nous avons pu compter sur des militaires courageux et déterminés. Nous en sommes fiers et reconnaissants. Lorsque nous avons traversé des moments très difficiles, comme lors du départ précipité de la Minusma au Mali, le soutien des forces aériennes tunisiennes a été précieux.»

L’ancien chef de la Minusma, Wane El Kassim, témoigne: «C’est un contingent très compétent, exemplaire, des militaires très dévoués et très volontaires. L’UA et les Nations unies pourront compter sur la Tunisie pour des missions à venir.»

«Je félicite la Tunisie d’avoir très tôt cru dans la préservation de la paix et œuvré en collaboration avec l’ONU», déclare le général Biram Diop, ministre sénégalais des Forces armées. Le courage des militaires et des policiers déployés, souvent dans des zones extrêmement difficiles, est unanimement salué.

«Nous y croyons profondément, a déclaré le ministre Khaled Sehili. C’est l’expression d’une doctrine nationale profondément ancrée, considérant l’action humanitaire comme un devoir éthique, aussi essentiel que la défense nationale et l’engagement en faveur des nobles causes.»

A chaque relève, des éléments des contingents tunisiens sont distingués pour leurs mérites. Début juillet dernier, 75 éléments tunisiens de l’Unité d’aviation de la Minusca, dont cinq femmes, ont reçu la médaille de l’ONU à Bangui. A leur crédit, 350 missions de transport de cargos, dont du matériel électoral, des missions d’insertion de troupes, de transport de passagers, y compris des VIP et des évacuations sanitaires. La première Unité d’aviation tunisienne a été déployée au sein de la Minusca le 6 avril 2024.

