Une mission d’envergure pour l'hôpital militaire universitaire de Sfax

C’est en décembre 2020, en pleine pandémie de Covid-19, que l’hôpital a été établi, sur instructions présidentielles, en centre de prise en charge de personnes infectées par le virus et déployé en hôpital de campagne, relevant du ministère de la Défense nationale. Le défi n’était pas facile à relever, surtout avec des pointes d’arrivée massive atteignant parfois 50 patients en une seule journée. Mission accomplie. Décision sera alors prise par le président de la République de le transformer en hôpital militaire universitaire. Un décret (N° 2023 -294 du 19 avril 2023) viendra officialiser sa création en tant qu’établissement public de santé, fixer son organisation administrative, financière et structurelle. Un arrêté du ministre de la Défense nationale, en date du 3 novembre 2023, portera création des pôles, services et unités hospitalo-universitaires. Les préparatifs bien engagés, le démarrage a été immédiat.

L’hôpital militaire universitaire de Sfax est à la fois un établissement de première ligne (médecine générale et de famille), de spécialités et des urgences. Ses missions sont multiples : les soins, l’enseignement, la formation, la recherche scientifique, l’appui aux unités opérationnelles, la participation à des actions humanitaires en Tunisie et à l’étranger, le secours, la prévention, l’éducation sanitaire…

La gouvernance de l’hôpital repose sur un conseil d’administration, un directeur général et une commission consultative appelée comité médical. Le conseil d’administration est présidé par le général de brigade médecin Mounir Azaiez, directeur général de la santé militaire au ministère de la Défense nationale. Le directeur général de l’hôpital est le colonel-major Slim Essafi. Diplômé de l’Académie militaire et de l’École des hautes études en santé publique de Rennes, il aligne une longue expérience en administration de la santé publique et en gestion des hôpitaux militaires.

L’hôpital comprend des services spécialisés, des services et des unités médicaux communs. Par souci d’efficacité et d’optimisation, trois pôles médicaux ont été créés: chirurgie, anesthésie-réanimation et urgences, spécialités médicales et réadaptation fonctionnelle.

Le bâtiment central est réservé aux spécialités médicales. Première surprise en franchissant le seuil, un vaste hall ultramoderne, avec au centre un large desk d’accueil circulaire. De part et d’autre, des escaliers roulants pour accéder aux étages. Bienvenue dans ce nouveau temple de la médecine.

