La première opération neurochirurgicale pratiquée à l’hôpital militaire universitaire de Sfax

La journée du mercredi 22 janvier 2025 fera date. Elle marque la première opération neurochirurgicale effectuée au tout nouvel hôpital militaire universitaire de Sfax. L'intervention coïncide avec le passage de témoin entre des générations d’éminents spécialistes. Le général de brigade médecin Mondher Yedes a, en effet, effectué le déplacement à Sfax, avec une équipe du service de neurochirurgie de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, que dirige le colonel médecin Ridha Chekili. L'opération vient ponctuer l’ouverture du service de neurochirurgie confié au commandant médecin Hichem Ammar, et ce, en présence du directeur général de l’hôpital, le colonel major Slim Essafi et de cadres médicaux et paramédicaux.

La chirurgie pratiquée est une intervention sur une hernie discale cervicale chez une patiente de famille militaire et en utilisant le microscope opératoire 3D, le premier microscope de ce genre en Afrique. Une bonne coordination a été assurée entre l’équipe d’anesthésie dirigée par le Dr Yassine Maktouf et celle de neurochirurgie.

« Plus on rapproche les prestations du patient, meilleurs seront les résultats », a souligné le général de brigade médecin Mondher Yedes, qui a félicité le ministère de la Défense, la santé militaire et Sfax pour cette nouvelle institution de santé et ce service de pointe. Il s’est déclaré très fier de toute l’équipe médicale et paramédicale ainsi que des structures en appui pour la qualité des prestations et la prise en charge des patients dans de très bonnes conditions.

Un hommage a été rendu au général de brigade médecin Mondher Yedes, fondateur du service de neurochirurgie à l’hôpital militaire. « Un médecin de tous les combats, dira le commandant médecin Ammar, et une véritable école. Il vous transmet ce qui ne figure dans aucun manuel et vous encourage sans cesse à aller encore plus en avant. »