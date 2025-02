Nouvel hôpital militaire universitaire de Sfax: Une ambition d’excellence

Sfax en avait grandement besoin. Le nouvel hôpital militaire universitaire de Sfax (HMUS) tant attendu est en plein déploiement. Aussi les consultations externes, les explorations, les interventions chirurgicales, les hospitalisations ont-ils commencé. Les services d’urgences le seront dans un futur proche. Avec 240 lits d’hospitalisation, un bloc chirurgical de 5 salles d’opération et 11 lits de réanimation, il vient renforcer les deux hôpitaux universitaires de la région, Hédi-Chaker et Habib-Bourguiba, submergés par une forte pression. Ses équipes sont déterminées à apporter des nouveautés significatives tant en matière de soins que d’enseignement supérieur et de formation. Ouvert aux militaires et, depuis ce mois de février, aux assurés sociaux civils, il peut bénéficier utilement à des patients de toute la région s’étendant du Centre au Sud du pays.

Sa conception architecturale, la technologie de pointe de ses équipements et son concept d’hôpital intelligent et vert lui confèrent une importance particulière. D’emblée, le hall d’accueil central, avec son large desk circulaire et ses escalators sur les côtés, donne le ton.

Visite guidée.

Le site est bien choisi. A 11 km du centre-ville de Sfax, sur la route de Gabès, au croisement avec la route périphérique (la rocade N°11), il bénéficie d’un accès rapide à partir des autres routes (de Gafsa, Sidi Bouzid, Kasserine, Kairouan et le littoral), ainsi que de l’autoroute. Sa proximité de l’aéroport s’ajoute à son emplacement stratégique. L’hôpital est construit sur un terrain de 12 ha. Cinq grands bâtiments sont édifiés, pour la plupart en R+2, avec un système de patios et des passerelles. La surface couverte est de 26.000 m2. Ils sont dédiés à la psychiatrie, à l’administration, aux activités médicales, à l’hospitalisation et à la logistique. Une extension est d’ores et déjà prévue. Elle porte notamment sur des salles de cardiologie interventionnelle et une unité pour les grands brûlés. La vue surplombe merveilleusement, d’un côté, la mer, le phare de Thyna et, de l’autre, des oliveraies. Don de la Chine, la construction et les premiers équipements auront coûté pas moins de 150 millions de dinars. Le budget de l’Etat tunisien a pris le relais.

La Direction générale de la santé militaire a fourni un grand nombre d’équipements, indique à Leaders le colonel-major Slim Essafi, directeur général de l’hôpital. Le concours des ministères de la Défense nationale et des Finances a été précieux pour mobiliser les crédits budgétaires appropriés, qui ont atteint 30 millions de dinars en 2024, à parité entre fonctionnement et investissement. Ils seront augmentés pour 2025. Le partenariat avec le ministère de la Santé publique est solidement scellé. C’est ainsi que 13 médecins de différentes spécialités ont été affectés à l’hôpital militaire universitaire de Sfax. Les effectifs étaient au départ de près de 400 personnes. Ils doivent atteindre, en régime de croisière, 1 200 personnes, avec 400 nouveaux recrutements par an, à compter de ce mois de février. Tous les cadres paramédicaux sont des militaires, alors que le corps médical est composé de militaires et de civils. La symbiose entre les équipes est totale.

Lire aussi

La première opération neurochirurgicale pratiquée à l’hôpital militaire universitaire de Sfax