Les bureaux de toutes les fédérations sportives et du CNOT seront renouvelés d'ici fin décembre, et une nouvelle réglementation des structures sportives

"La fin des olympiades, c’est aussi la fin du mandat pour les fédérations sportives (51) et le Comité national olympique tunisien (Cnot)", indique à Leaders, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche. "Tous doivent en effet, ajoute-t-il, procéder à de nouvelles élections de leurs instances dirigeantes d’ici à fin décembre. La conformité avec la nouvelle législation sur les structures sportives sera de rigueur. Si les élections interviennent avant la parution de la nouvelle législation sur les structures sportives, actuellement en cours d'élaboration, les fédérations concernées et le Cnot auront à s’y soumettre par la suite.

Comment se dessine la nouvelle réglementation relative aux structures sportives?

Quatre principes fondamentaux, retenus après de larges consultations, ont été érigés pour présider à l’organisation, à la gouvernance et au fonctionnement des structures sportives, de divers niveaux et diverses disciplines. Il s’agit de:

• La transparence: la publication des rapports, les états financiers, les décisions et autres, en facilitant l’accès à l’information et en mettant fin à toute opacité,

• Une structure transversale de régulation sera mise sur pied pour jouer à cet effet un rôle essentiel.

• L’accès aux structures: dans un fonctionnement ouvert et démocratique, permettant à tout un chacun d’adhérer, de se porter candidat, etc.

• La justice sportive: en créant une sorte de cour arbitrale dans les conflits sportifs, le recours à l’arbitrage sera obligatoire - si nécessaire - et les décisions prononcées obligeront les parties concernées,

• La gouvernance: mettre en place des dispositifs et procédures pour assurer une bonne gouvernance.

La mise en œuvre de ces quatre principes, la nouvelle législation en cours d’élaboration finale, apporteront au sport tunisien une base solide, de refonte et de relance. Outre le renforcement institutionnel et structurel, elle imprimera une vision innovante, injectera un sang neuf et ouvrira de grandes opportunités.

