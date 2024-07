La Tunisie aux Jeux Olympiques de Paris 2024 : Quelles sont nos ambitions ?

Ayoub Hafnaoui et Ons Jabeur laisseront sans doute leur place, lors des XXXIIIes Olympiades de Paris 2024. Mais, les 26 athlètes tunisiens en lice, en parité du genre 13 et 13, ainsi que la vingtaine en compétition lors des Jeux Paralympiques, porteront nos ambitions. Certains parviendront au podium. D’autres s’en rapprocheront. Tous cherchent de nouvelles performances… et rêvent du sacre olympique.

La fierté des Tunisiens n’en sera qu’immense. Encore fascinés par les médailles d’or de Habib Galhia (boxe), Mohamed Gammoudi (athlétisme) et Oussama Mellouli (natation), Habiba Ghribi (athlétisme) et Ayoub Hafnaoui (natation) ainsi que celles en argent et bronze remportées par nos champions olympiques, ils vibrent à chaque compétition. Leur espoir est grand de voir nos athlètes sur le podium, le drapeau tunisien hissé sur le mât, et l’hymne national entonné. Des moments féériques, tant attendus.

«La consécration olympique n’est guère impossible», se dit, optimiste, un dirigeant sportif rompu aux arcanes. «Souvenez-vous, nous rappelle-t-il, aux Jeux de Rio en 2016, trois médailles de bronze ont été raflées : Oussama Oueslati et Marwa Amri au taekwondo et Ines Boubakri en escrime. A ceux du Japon 2020 (2021), Ayoub Hafnaoui créa la surprise en remportant une médaille d’or, en plus d’une médaille d’argent.»

Nos chances réelles

Les JO, c’est l’occasion pour les valeurs d’exceller et de créer d’agréables surprises. Mais quelles sont nos chances réelles ?

«Nous avons des athlètes proches du podium, affirme à Leaders Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse et des Sports. Mohamed Khalil Jendoubi (taekwondo -58 kg), Firas Gattoussi (taekwondo -80 kg), et d’autres sont attendus. Des surprises sont possibles et pourraient venir notamment de nos lutteurs qui seront en compétition.»

Réaliste, le ministre répond en toute franchise à de multiples interrogations. «La moyenne d’âge de nos athlètes est relativement jeune. Ils participent certes pour gagner des médailles, mais ils s’investissent aussi pour améliorer le plus possible leurs performances.»

La délégation tunisienne ne compte que 25 athlètes. Comment expliquer ces effectifs réduits?

«En fait, précise le ministre, ce nombre se rapproche de celui habituel dans les sports individuels. Ce sont en effet les sports collectifs qui augmentent les effectifs. Mais, jusque-là, nous n’avions jamais remporté de médailles dans les sports collectifs. Le nombre de 25 athlètes est assez correct. Il peut traduire une réduction numérique, mais pas qualitative. Même si on a de bonnes perspectives dans des sports collectifs, nous avons surtout privilégié les sports individuels, pour diverses raisons. N’oublions pas que certaines fédérations de sports collectifs sont passées par des crises et reprennent à peine. Les résultats s’en ressentent. Mais, nous sommes sur un nouvel élan. Repartons donc du bon pied.»

«Pour les Jeux Paralympiques, ajoute Kamel Deguiche, les résultats sont stables. Nos athlètes viennent d’accomplir de bonnes performances, cette année et tout récemment à Kobé, au Japon. Il s’agit d’améliorer les résultats et de réaliser de plus grandes ambitions.»

A suivre …

Quelles sont les prochaines échéances. «Dès la fin des Olympiades de Paris 2024, indique le ministre, les athlètes reprendront leur préparation et leur participation à de nouvelles compétitions. Les prochaines échéances immédiates seront des meetings internationaux, des championnats du monde et autres. Des calendriers précis sont établis et des budgets conséquents mobilisés.» Et d’ajouter : «Pour les fédérations et le Cnot, c’est le renouvellement de leurs instances, à la faveur de nouvelles élections, avec la fin du mandat olympique.»

