Pr Amel Hamza-Chaffai, élue présidente de la taskforce de la Décennie de l’Océan pour les états africains et les États insulaires adjacents

Pr Amel Hamza-Chaffai, experte en écotoxicologie marine et membre de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit al Hikma), vient d’être élue présidente du groupe de travail pour les États africains et les États insulaires adjacents.

Ce groupe a pour mission de mobiliser les acteurs régionaux en vue de coordonner et de renforcer la mise en œuvre de la feuille de route africaine de la Décennie des sciences océaniques (UN OCEAN DECADE). Il veille à ce que cette feuille de route soit pleinement appropriée et consolidée au sein des nations africaines, des organisations régionales, des communautés autochtones et des différents forums impliqués.

Vingt-trois experts issus de 16 États africains et des États insulaires adjacents — Ghana, Afrique du Sud, Nigéria, Cameroun, Sénégal, Togo, Kenya, île Maurice, Seychelles, Égypte, Tunisie, Érythrée, Maroc, Tanzanie, Soudan et Éthiopie — ont été sélectionnés pour rejoindre la Taskforce Afrique. Des sièges supplémentaires sont réservés aux organisations régionales, aux agences des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales, qui seront identifiés à travers des consultations avec le Bureau de la COI-Afrique (IOCAFRICA).

Lancement des travaux de la Taskforce Afrique, Nairobi – 3 & 4 avril 2023

Les élections, tenues le 10 juillet 2025, ont abouti à la mise en place d’un nouveau bureau du Groupe de travail de la Décennie africaine de l’océan, composé comme suit:

• Présidente: Pr Amel Hamza-Chaffai (Tunisie)

• Vice-Président: Dr Hassan Mustahfid (Maroc)

• Vice-Présidente: Dr Ifesinachi Okafor (Nigéria)

Les membres de la Taskforce Afrique ont été sélectionnés sur la base de leur expertise scientifique, de leurs compétences avérées et de leur expérience reconnue dans au moins l’un des domaines prioritaires identifiés. Le processus de sélection a également tenu compte d’un équilibre géographique, générationnel et entre les sexes, reflétant la diversité du continent africain et la richesse de ses expertises. Les domaines d’expertise couverts par les membres sont les suivants:

1. Processus intergouvernementaux et coordination régionale ou internationale;

2. Développement durable appliqué aux questions océaniques;

3. Sciences océaniques, incluant les sciences naturelles et les sciences sociales;

4. Interface science-politique et engagement des utilisateurs finaux;

5. Économie bleue, financements innovants et partenariats océaniques;

6. Innovation, technologies et infrastructures marines;

7. Renforcement des capacités, formation, transfert de technologies marines, éducation, communication et sensibilisation;

8. Développement de programmes et projets interdisciplinaires ou multidisciplinaires à grande échelle, au niveau international.

La Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021–2030), communément appelée «Décennie de l’océan», est guidée par la vision: «La science dont nous avons besoin pour l’océan que nous voulons». Cette initiative constitue un cadre mondial ambitieux visant à stimuler des solutions océaniques innovantes pour relever les défis sociétaux majeurs et promouvoir un développement durable.

Compte tenu de l’importance stratégique des ressources marines pour l’Afrique, la Décennie de l’océan représente une opportunité unique pour le continent d’intensifier ses efforts en matière de croissance bleue, de résilience environnementale et de progrès socio-économique durable.

Dans le cadre des travaux préparatoires à la Décennie des sciences océaniques pour le développement durable, une consultation régionale majeure pour l’Afrique et les États insulaires adjacents s’est tenue à Nairobi (Kenya), en janvier 2020. Cette rencontre a rassemblé un large éventail d’acteurs: représentants gouvernementaux, chercheurs, membres de la société civile et des communautés côtières, tous engagés dans la gestion durable des ressources océaniques.

À l’issue de cette consultation, un rapport d’analyse des lacunes régionales a été élaboré. Ce document de référence a permis d’identifier les domaines critiques nécessitant une attention renforcée, notamment en matière de science, de gouvernance et de renforcement des capacités.

En s’appuyant sur les résultats de cette analyse, une série d’ateliers multipartites dynamiques ont été organisés au début de l’année 2022. Ces rencontres ont offert une plateforme d’échanges approfondis, permettant aux participants d'examiner les constats identifiés et de co-définir les actions prioritaires pour les sciences océaniques et leur mise en œuvre au niveau régional.

Ces efforts concertés ont culminé avec l’organisation de la Conférence africaine sur la définition des priorités et le développement de partenariats pour la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, tenue en mai 2022. Véritable forum régional de partage des connaissances, cette conférence a marqué une étape décisive dans la consolidation des collaborations internationales.

Elle a conduit au lancement officiel de la Feuille de route africaine pour la Décennie de l’océan : un plan stratégique visant à promouvoir des initiatives coordonnées, innovantes et inclusives pour améliorer la santé des océans et garantir une gestion durable des ressources marines à l’échelle du continent.

Le Secrétariat d’IOCAFRICA a lancé un appel à candidatures et a procédé, en novembre 2022, à la sélection du premier groupe de travail de la Décennie africaine de l’océan.

Composition du premier bureau (2022–2025)

• Présidente : Dr Jackeline Uku (Kenya)

• Vice-Présidente : Pr Amel Hamza-Chaffai (Tunisie)

• Vice-Président : Dr Hassan Mustahfid (Maroc)

Principales réalisations de la première phase (2022-2024)

Le Groupe de travail africain sur la Décennie de l’océan a accompli des avancées significatives depuis sa création. Parmi les principales réalisations figurent:

1. Renforcement des collaborations entre les principales parties prenantes régionales et internationales.

2. Élaboration des termes de référence pour la création du Bureau de coordination de la Décennie (BCD) pour l’Afrique, qui sera hébergé au sein du Secrétariat de la COI-Afrique (IOCAFRICA).

3. Lancement du programme SEAWARD Africa (Science and Knowledge for a Resilient and Sustainable Ocean Economy in Africa), un programme approuvé dans le cadre de la Décennie, qui sert de cadre global pour la coordination des actions océaniques sur le continent.

4. Co-conception et approbation de plusieurs actions alignées sur les priorités de la Feuille de route africaine de la Décennie.

5. Représentation active de la Décennie et promotion de la Feuille de route africaine sur de multiples plateformes régionales et internationales.

Réunion de la Taskforce– Maroc, 31 janvier au 2 février 2024

Une deuxième phase décisive: pilotage et mise en œuvre (2025-2027)

Au cours de la deuxième phase de ses activités, la Taskforce Afrique assurera la supervision et le pilotage de la mise en œuvre de la Feuille de route pour l’Afrique. Son rôle est essentiel pour créer un environnement favorable permettant aux parties prenantes de coordonner leurs efforts, co-concevoir et mettre en œuvre les actions concrètes de la Décennie.

Les objectifs spécifiques du Groupe de travail se résume dans les points ci-dessous.

• Fournir une vision stratégique claire et une orientation cohérente pour les actions ciblées.

• Créer un cadre propice à la transformation de la Feuille de route en actions co-conçues à divers niveaux (coordination, recherche, politiques).

• Faciliter la création de programmes et projets, développés et soumis aux appels à actions de la Décennie.

• Assurer une communication efficace sur la Décennie et la Feuille de route à travers les réseaux existants, les institutions, les experts et les parties prenantes.

• Participer à des activités multisectorielles de sensibilisation afin d’élargir la participation régionale, notamment via des mécanismes adaptés pour inclure:

- les détenteurs de savoirs autochtones et locaux,

- les jeunes professionnels de l’océan,

- les autorités portuaires,

- les services maritimes,

- les entreprises,

- les fondations et organismes philanthropiques.

• Mettre en place, si nécessaire, des groupes de travail thématiques spécifiques pour atteindre les objectifs définis.

Le Groupe de travail africain de la Décennie de l’océan œuvre en étroite synergie avec la Sous-commission pour l’Afrique et les États insulaires adjacents (IOC-AFRICA) de la Commission océanographique intergouvernementale (COI), ainsi qu’avec l’Unité de coordination de la Décennie au sein du Secrétariat de la COI.

Dans ce cadre de coopération renforcée, le Groupe de travail et ses membres bénéficient d’une souplesse opérationnelle leur permettant d’adapter leurs mandats aux réalités et priorités régionales, garantissant ainsi des réponses efficaces, pertinentes et ancrées dans les contextes locaux.