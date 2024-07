La stratégie de maitrise de l’énergie du Rose Blanche Group: Une success story de l'innovation énergétique saluée par 11 ambassadeurs européens

Le 11 juin dernier, 11 ambassadeurs européens accompagnés de responsables des institutions européennes accréditées en Tunisie ont visité le pôle industriel du Rose Blanche Group à Sousse, où ils ont eu l’occasion de découvrir deux centrales de trigénération pour la filiale Pâtes Warda et de cogénération pour la filiale Minoteries des Centres et Sahel Réunies (MCSR). Ce projet, intégré à la stratégie de transition énergétique du groupe, a été marqué par l'inauguration d'une de ses composantes au pôle industriel de Sfax par Madame Fatma Thabet Chiboub, Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, le 3 mai dernier. Il est devenu une véritable référence dans le secteur énergétique tunisien.

Son Excellence, Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, a souligné lors de son discours l'importance de ce projet de transition énergétique. Il a mis en avant la contribution significative du projet à la réduction des coûts énergétiques et à la capacité du groupe à innover et à se renouveler. Il a également salué la collaboration entre l'Union européenne, via son projet d'appui à la transition énergétique, l’État tunisien et le Groupe Rose Blanche, qui a permis la concrétisation de cette initiative. Monsieur Mohamed Rekik, Directeur Général du Rose Blanche Group, a souligné que ce projet s'inscrit dans une vision globale visant à améliorer l'efficacité énergétique du groupe tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec les engagements environnementaux du groupe. Ce projet vise à adapter les produits du groupe aux normes internationales en matière d'économie verte et de réduction des émissions de carbone, ce qui favorisera les exportations vers les marchés internationaux, notamment l'Union européenne, d'ici 2030.

Sur la même lancée, il a rappelé que ce projet est conforme à la stratégie nationale du Ministère de l'Énergie pour réduire le déficit énergétique du pays. Le Rose Blanche Group réaffirme ainsi son engagement envers le développement durable et la transition énergétique de la Tunisie. Monsieur Rekik a salué le partenariat avec l'Agence Nationale de Maîtrise de l'Énergie et le Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, soulignant l'importance de ces collaborations pour la réussite du projet. Les ambassadeurs européens ont chaleureusement salué l'engagement du Rose Blanche Group dans la stratégie nationale de maîtrise de l'énergie, soulignant sa vision stratégique alignée avec les exigences européennes et internationales. Ils ont mis en avant la réussite du projet, bénéfique sur le plan économique et environnemental, et exprimé leur gratitude pour l'engagement du groupe en matière de responsabilité sociétale et de protection de l'environnement.