Jeux Paralympiques de Paris 2024: Une nouvelle opportunité pour nos représentants

Deux semaines seulement après la clôture, le 11 août 2024, des Jeux olympiques de Paris, la grande fête mondiale se poursuivra dans la capitale française, à partir du 28 août 2024, à la faveur des Jeux paralympiques d’été. Cette XVIIe édition, qui se tiendra jusqu’au 8 septembre 2024, réunira plus de 4 400 athlètes. La Tunisie, qui participera pour la dixième fois, aligne de fortes chances pour accéder au podium dans pas moins de trois disciplines, à savoir l’athlétisme, l’aviron et le boccia.

Les Jeux Paralympiques ont démarré en 1988 à Séoul. D’emblée, la Tunisie a pu figurer dans le palmarès avec deux médailles de bronze.

En 1992 à Barcelone, la participation tunisienne n’a récolté aucune médaille ; mais ce n’est qu’à partir de 1966 que les médailles s’enchaînent crescendo pour permettre à la Tunisie de collectionner jusqu’aux Jeux de 2020, organisés à Tokyo, 103 médailles : 43 en or, 38 en argent et 22 en bronze. En 2012, la Tunisie s’est classée à la 14e place aux Jeux de Londres, ce qui traduit un effort soutenu des athlètes et du Comité paralympique tunisien.

Créé en 2012, ce Comité est l’évolution de la Fédération des sports pour handicapés qui a été fondée en 1988, présidée par M. Srarfi, puis M. Harzallah. A présent, le président du comité, Mohamed Mzoughi, se déploie pour entourer les athlètes de toutes les conditions de réussite et maintenir la Tunisie à ce niveau de performances. Pour Paris 2024, il ne cache pas son ambition de voir la participation tunisienne se classer parmi les vingt premières nations.

Deux illustres champions

• Raoua Tlili

Raoua Tlili figure dans le gotha des compétitions paralytiques et des championnats du monde des sports pour handicapés. La native de Gafsa, le 5 octobre 1989, a fait sa première incursion dans les palmarès en 2008 lors des Jeux de Pékin, obtenant une médaille d'or au lancer du disque, sertie d’un record du monde, ainsi qu’une médaille d'argent au lancer du poids. Elle réitère sa performance en 2012 à Londres, mais en inversant les médailles. Aux Olympiades de Rio en 2016, et de Tokyo en 2021, Raoua Tlili exerce un monopole sur les deux épreuves en raflant l’or. Son bilan olympique est ainsi établi à six médailles d’or et deux d’argent.

Aux différents championnats du monde de 2006 à 2023, elle collectionne neuf médailles d’or, une d’argent et une de bronze.

Sil est une conclusion qui s’impose, c’est que cette athlète n’a pas cessé de travailler durant deux décennies pour repousser ses limites, battant ainsi record sur record, et devenir une véritable référence des Jeux paralympiques, une icône au sens plein.

• Walid Ktila

Voilà un champion qui surclasse toute l’élite mondiale de la spécialité. Avec ses cinq médailles d’or paralympiques, en course sur fauteuil sur moyenne distance, appelée T34, il part favori de nouveau aux Jeux de Paris 2024. Il a déjà décroché la médaille d’or aux championnats du monde de Paris en 2023, la quinzième dans cette compétition (un record). Né le 20 juillet 1985 à Tunis, cet athlète proche de la quarantaine n’est pas prêt à se démobiliser, ce qui en dit long sur sa volonté et sa détermination.

Mais aussi:

• Mohamed Charmi (T 37): 1 or à Sydney, 2000, 1 or à Athènes, 2004

• Maher Bouallègue (T 13): 1 or à Sydney, 2000, 1 or à Athènes, 2004

• Abderrahim Zhiou (T 12): 1 or à Pékin, 2008, 1 or à Londres, 2012

• Mohamed Farhat Chida (T 38): 1 or à Pékin, 2008, 1 or à Londres, 2012

• Abbès Saïdi (T 38): 1 en or à Rio de Janeiro 2016

• Emna Ben Abid (F 40): 1 or à Sydney, 2000, 1 or à Athènes, 2004

• Afrah Gomdi (F 40): 1 or à Sydney, 2000, 1 or à Athènes, 2004

• Soumaya Bousaid (T 13): 1 or à Pékin, 2008, 1 or à Rio de Janeiro 2016

• Maroua Brahmi (F 32): 1 or à Londres 2012, 1 or à Rio de Janeiro 2016.

