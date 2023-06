Un livre du Dr Mongi Maalej: Erreurs médicales et cancer

Professeur en médecine, et longtemps Chef de Service de Radiothérapie à l’institut Salah Azaiz à Tunis, Dr Mongi Maalej aligne une riche expérience. Auteur de trois ouvrages qui font référence, il vient de publier un livre qui nous interpelle tous, intitulé: «Erreurs médicales et cancer, une présentation de récits vécus par nos patients».

Tour-à-tour, l’auteur passe en revue différents types d’erreurs, met en valeur l’importance de l’examen clinique et souligne la contribution d’un raisonnement pertinent à la confrontation des multiples données. En s’appuyant sur des cas pratiques, il apporte un éclairage avisé pour tout lecteur. Dr Mongi Maalej parle du haut de son érudition médicale spécialisée et de la richesse de son expérience, de questions fondamentales mais dans un langage accessible à tous.

Bonnes feuilles

«Dans cet ouvrage, après une analyse de l’erreur médicale et ses causes, et un exposé sur l’observation médicale, une présentation de récits et de cas vécus par nos patients et patientes, faite selon le déroulement de l’observation médicale. Mettant en valeur des cas types, on verra comment le recours à l’interrogatoire, et à l’inspection, puis à la palpation permet d’éviter des dysfonctionnements perturbant le processus du diagnostic. D’autres cas types où on verra d’autres défaillances comme, par exemple, lorsque la décision thérapeutique balance entre l’acharnement et l’abstention thérapeutiques.

Enfin, je n’ai pas pu m’empêcher de vous faire partager quelques événements vécus le long de mon parcours professionnel, ainsi qu’une réflexion sur le handicap et la vieillesse.

Peu de temps après mon départ à la retraite de l’institut Salah Azaiz (ISA) où j’avais exercé pendant plus de 35 ans dont 26 années comme chef de service, j’ai voulu rédiger une série d’histoires vécues relatant une partie de ma vie professionnelle tout en étant utile aux médecins et bénéfique aux malades.

En déchiffrant mes documents et mes archives, parfois vieux de quelques dizaines d’années, je découvris tout un amas de dossiers, d’histoires, de moments partagés, des craintes et des erreurs. Nous verrons comment plusieurs de ces récits trainent avec eux des erreurs médicales, un sujet qui reste quand même tabou dans notre corporation et notre société; un sujet qui dérange.

• Pourtant bien des cas de patients cités dans ce livre avaient un diagnostic posé et un traitement déjà effectué alors que tous les deux étaient erronés.

• Pour d’autres, nous avons pu redresser le diagnostic avant tout geste thérapeutique et éviter les graves conséquences de l’erreur.

• Et, pour d’autres encore, une partie du traitement (chirurgie et/ou chimiothérapie) a été réalisée, j’ai pu diagnostiquer l’erreur et modifier complètement la suite de la prise en charge.

L’objectif de ce livre est de redorer le blason de l’examen clinique qui perdait de l’importance tout le long de ces dernières décennies, un examen, qu’on pensait à tort démodé et révolu, car pouvant être remplacé par une batterie d’examens et d’appareils avec une technologie infaillible. Cependant, en même temps, l’examen clinique reste un élément essentiel de toute observation médicale et de toute démarche diagnostique.

L’élaboration du diagnostic de cancer nécessite un raisonnement qui met en confrontation les données de l’examen clinique, les données des examens complémentaires et certainement la confirmation anatomopathologique.

A travers des exemples vécus, nous aspirons à apporter de la lumière sur les erreurs médicales, sujet occulté par tous, et de sensibiliser le corps sanitaire à ce problème.

Une réflexion sur la méthodologie de travail du diagnostic jusqu’au traitement des cancers doit aboutir logiquement à une réduction des erreurs médicales évitables.

Le diagnostic d’une façon générale et tout particulièrement d’un cancer n’est pas aisé et il serait hasardeux de le confier à une seule personne et à un seul avis (je cite l’anatomopathologiste). Dans notre métier, mieux vaut être plusieurs pour assurer une meilleure approche de la maladie et se "partager la responsabilité". D’où la nécessité des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP).»

Table des matières

Prologue

L’erreur médicale

Le dossier médical

Liste des nouvelles

L’interrogatoire

• De fil en aiguille

• Des causes méconnues pour des cancers connus

• Lorsque le train siffle la nuit

• Cancer du cuir chevelu sur un scalp parfaitement normal

L’inspection

• Bras de fer pour encore une nouvelle biopsie

• L’amygdale trompeuse

• Double piège

• Scarifications révélatrices de métastases

• La chimio dégage les cheveux à peine blanchis

• Un tatouage ouvre le livre de la radiothérapie

• Un train peut en cacher un autre

• Le dernier jour de sa mission

• La femme au hijab

• Adénopathie métastatique sans porte d’entrée

La palpation

• Un adénofibrome…? Pas vraiment

• Un ganglion dévoile le cancer du pancréas

• Le maître aussi a ses faiblesses

• Mais… lisez donc le dossier … docteur Maalej !

L’examen anatomopathologique

• Lorsqu’il ne reste plus de traces

• Le détail qui change tout

• Effet de mode

• Les tribulations anatomopathologiques de la chaîne mammaire interne

• Comme un cheveu sur la soupe

• «Que la lumière soit, et la lumière fut»

• Lorsque le rectum paye les pots cassés de la prostate

• Trop gentil pour être un carcinome

• Lorsque le tout se veut rassurant

• Quand l’adénome hypophysaire tombe en désuétude

• Le carcinome in situ ne donne jamais de métastases, sauf…

• Quand le Kabous cache la prostate

Autres erreurs médicales

• La visite de la dernière chance

• La guerre de gamma knife n’aura pas lieu

• Une femme reconnaissante

• Empêcher l’irréparable

• Ne jamais se laisser soigner par un parent

• Le négatoscope cache l’essentiel

• Tout examen demandé doit être profitable

Traiter ou ne pas traiter

• Je ne veux pas que mon frère meure

• Le fils du général n’a pas suivi mon conseil

• Un nodule pas comme les autres

• Lisez le livre du docteur Ben Salem!

• «Ça y est, je suis foutu!»

• La vieillesse

Autres nouvelles

• Un cancer qui ne lâche pas prise

• Evolutions inhabituelles de proliférations plasmocytaires

• Les autres présentations de la chaîne mammaire interne

• Le déni

• Le comité de dermatologie