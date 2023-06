Dr Mongi Maalej, professeur en médecine

Né à Sfax en 1950, Mongi Maalej a entamé des études médicales à la Faculté de Médecine de Tunis entre 1969-70 et 1974-5 et a été Résident des hôpitaux de Tunis et de Paris entre 1977 et 1981. Détenteur de CES de Radiothérapie, il est Professeur en médecine, Chef de Service de Radiothérapie à l’institut Salah Azaiz, Membre du Conseil Scientifique de la Faculté de Médecine de Tunis, Expert de l’AIEA, Directeur de plusieurs projets de recherche et de coopération avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et de l’OMS. Il était le fondateur et le premier président de la Société Tunisienne d’0ncologie-Radiothérapie (STOR) et membre de plusieurs Sociétés savantes nationales et internationales.

Distinctions: Médecin lieutenant de réserve, Lauréat de Certificat d’Études Spécialisées -France 1982-, Chevalier de l’Ordre de la République, Prix Maghrébin de Médecine du Président de la République (année 2000) pour son livre «Cancérologie Pratique». Il a œuvré pour la décentralisation des traitements des cancers en contribuant à la création des services d’oncologie (Radiothérapie et chimiothérapie) dans les hôpitaux du Président Habib Bourguiba de Sfax, Farhat Hached de Sousse et Abderrahmane Mami de l’Ariana.

Il a aussi procédé à l’introduction de nouvelles techniques d’irradiation en radiothérapie externe et en curiethérapie.

Il est l’auteur de trois livres, plus de 185 publications nationales et internationales et environ 450 communications.