Les célèbres chanteurs tunisiens juifs de Fakher Rouissi

Leurs chansons sont profondément ancrées dans le patrimoine musical tunisien. Elles font partie des fêtes et célébrations et restent associées à la joie de vivre, à l’amour, et à la passion. D’illustres chanteurs et musiciens tunisiens d’origine juive se sont rendus célèbres depuis la fin du XIXe siècle. L’avènement du disque et de la radio leur a donné une large audience. Puis, la vague d’émigration vers Paris a entraîné avec elle les dernières vedettes. En France, elles ont continué à célébrer cette musique patrimoniale, animant fêtes familiales et retrouvailles amicales.

Ces superstars restent encore peu connues dans le détail de leurs parcours. En mélomane féru d’histoire, Fakher Rouissi vient de combler cette lacune. Dans un ouvrage intitulé Les célèbres chanteurs tunisiens juifs, il brosse le portrait de 26 chanteurs emblématiques ; parmi lesquels Mridekh Slama, Leila Sfez, les filles Scemama, Habiba Messika, Raoul Journo, Maurice Meimoun Hana Rached… Il raconte une série de sagas et surtout dépeint une époque festive. L’auteur a su réunir une précieuse documentation et réussi à la traiter judicieusement en y adjoignant des photos inédites, les paroles des chansons et des confidences personnelles.

Pareil corpus ne pouvait passer inaperçu auprès d’historiens intéressés par l’histoire des minorités ethniques et religieuses en Tunisie, particulièrement la communauté juive. C’est ainsi que le Pr Habib Kazdaghli y puisera une matière fort intéressante. Préfaçant le livre de Fakher Rouissi, il souligne la contribution de la musique et des chansons des juifs tunisiens à l’enrichissement de la vie culturelle tout au long de plusieurs décennies, s’inscrivant dans la mémoire collective. L’auteur a confirmé que le patrimoine se constitue à partir de tous les éléments marquants, au-delà de leurs origines.

Ode à la vie, à la joie et à la fête, ce panorama de 26 célèbres chanteurs replonge le lecteur dans une ambiance féérique qui n’a cessé de marquer des générations successives.

Les célèbres chanteurs tunisiens juifs

De Fakher Rouissi

Maison Tunisienne d’Edition, avril 2022, 336 pages, 40 DT.