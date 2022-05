Ghazi Maherzi: Le représentant du géant ukrainien de produits métallurgiques

Une grande partie des importations tunisiennes en produits métallurgiques passe par le numéro 1 du secteur en Ukraine, le groupe Metinvest, qu’il représente en Afrique du Nord. Entre l’Ukraine, la Tunisie, où il a établi depuis 2009 un bureau de liaison, et Le Caire, Ghazi Maherzi se déploie sans relâche. Tôle forte en plaques et en bobines laminées à chaud et à froid pour l’infrastructure, la construction navale, les tubes et autres, produits semi-finis en billettes, ronds à béton et autres constituent l’essentiel des produits commercialisés.

La production annuelle s’élève à 8 millions de tonnes de produits métallurgiques et 30 millions de tonnes de minerais. Le groupe Metinvest, qui affiche un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards de dollars, appartient à l’homme le plus riche d’Ukraine, réalise 6% du PIB. Il compte dans son périmètre une banque, une compagnie d’assurances et des filiales spécialisées en énergie.

Une réussite remarquable

L’année 1996 sera cruciale pour Ghazi Maherzi. Après des études en méthodes d’économie quantitative à la faculté des Sciences économiques et de Gestion de Tunis, il se décidera à donner à son parcours une carrière d’ingénieur. C’est ainsi qu’il partira pour l’Ukraine s’inscrire à la Polytechnique du Donbass, où il obtiendra son diplôme d’ingénieur. Déjà étudiant, il était sollicité tant par des industriels locaux que par des laminoirs tunisiens pour développer des relations commerciales. A la fin de ses études, il entreprendra des missions en free-lance, avant de parvenir à se faire recruter, en 2004, par la Leman Company, l’ancêtre de Metinvest. Ghazi Maherzi commencera par bien connaître les différentes opérations avant de se spécialiser dans le commercial et d’ouvrir de nouveaux marchés. Son champ d’action couvrira bientôt l’Iran, la Jordanie, l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et d’autres régions, jusqu’à ce que la décision fût prise pour ouvrir un bureau de liaison à Tunis et de lui confier sa direction.

Marié à une Ukrainienne, père de quatre enfants, il se déploie de toute son énergie pour développer davantage le volume des affaires. Début février dernier, il devait se rendre en Ukraine, lorsque des ennuis de santé le retiendront à Tunis où il réside avec sa famille. La guerre viendra tout arrêter. Il fallait d’emblée mettre fin aux commandes en invoquant un cas de force majeur, constitué par la guerre. Certaines cargaisons étaient déjà à bord de navires. Mais tout le transport maritime est à l’arrêt. La Tunisie importe d’Ukraine près de 20% de ses besoins en produits métallurgiques. Il va falloir trouver d’autres sources d’approvisionnement et aussi réduire au maximum la hausse des prix du transport et des frais d’assurance. Un grand défi pas facile à relever.

La reconstruction de l’Ukraine

Ghazi Maherzi pense également aux nouveaux besoins de l’Ukraine lorsqu’elle devra amorcer sa reconstruction. Les estimations s’élèvent à près de 50 milliards de dollars, dont 7 milliards de dollars à fin 2022. Les besoins en produits métallurgiques seront énormes, tant les dégâts causés ont lourdement affecté bâtiments, infrastructures et autres. Metinvest est d’ores et déjà mise à contribution dans ce nouvel effort qui s’annonce. Après avoir exporté, il lui appartiendra d’importer. Ghazi Maherzi y voit une opportunité pour l’industrie tunisienne, notamment le fil machine et le fer marchand.

