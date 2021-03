Yadh Ben Achour dans son nouveau livre ‘’L’Islam et la démocratie’’ : Une révision de la pensée islamique s’impose

« Il ne faut pas s’y tromper. Les cris de colère sont les signes précurseurs d’un bouleversement social et religieux de forte ampleur. » Yadh Ben Achour le souligne avec insistance dans son nouveau livre « L’Islam et la démocratie. Une révolution intérieure », paru la semaine dernière aux éditions Gallimard. « L’islam, y écrit-il, est en pleine révolution intérieure. Essayons donc de penser cette nouvelle ère, de lui donner sens et horizon, à partir d’une généalogie propre au monde arabe et à l’Islam, en tant que religion, culture et civilisation, et en l’inscrivant historiquement dans l’universalité de la norme démocratique. »

Dans son introduction, Yadh Ben Achour affirme d’emblée : « Une révision de la pensée islamique s’impose. Pour cela, elle doit puiser évidemment dans l’acquis émancipateur de la modernité, sa rationalité, sa liberté d’inventer et d’exprimer, le caractère éruptif de ses conquêtes intellectuelles contre l’ignorance et la passivité, particulièrement dans le domaine des arts, des sciences et des philosophies ; mais, par-dessus tout, elle doit, pour être comprise, se réinventer à partir d’elle-même et de son propre langage, en puisant dans son fonds historique critique, dans cet Islam libéral des premiers siècles et dans le patrimoine philosophique qu’il convient d’approfondir et de développer, pour y rechercher évidemment des modes de raisonner, des ruptures méthodiques et non des idées toutes faites, prêtes à l’usage. »

L’ouvrage de Yadh Ben Achour s’articule en quatre chapitres : l’universalité de la norme démocratique, l’islam et l’universalité de la norme démocratique, l’islam libéral, cet immortel, et l’orthodoxie et les révolutions démocratiques.

A lire.

L'islam et la démocratie. Une révolution intérieure

Collection Le Débat, Gallimard, 21 €

Disponible au format numérique :

Epub : 14,99 € / Pdf : 14,99 €

Présentation

"Depuis des lustres, on se bat de toute part pour savoir si l’islam est compatible avec la démocratie. Mais peut-on répondre à une telle question, si on ne prend pas soin de résoudre un problème préalable sur le sens de la démocratie elle-même ? Qu’est-elle ? Si nous ne libérons pas la démocratie du piège du relativisme, ses adversaires auront beau jeu de dénoncer son caractère typiquement « occidental » pour se construire des modèles qui leur seraient spécifiques.

La démocratie authentique n’est ni d’Occident, ni d’Orient. Elle doit être conçue indépendamment de ses incarnations historiques. Mais, pour cela, il est nécessaire de lui trouver un fondement philosophique universel, en tant que norme humaniste, et non en tant que régime politique. À partir de là, nous pouvons poser les conditions pour que l’Islam, en tant que religion, culture et civilisation, puisse valablement répondre au défi démocratique.

Les théories de la « démocratie islamique » ne sont qu’un tissu de faux-semblants. Et c’est au prix d’une révolution intérieure contre « l’orthodoxie de masse » que l’Islam pourra relever ce défi. Cette révolution est en train de se réaliser. L’actualité du monde arabe, secoué par des mouvements révolutionnaires à répétition, nous révèle une insistante et massive demande démocratique. Si, pour l’Europe, l’âge des révolutions démocratiques est terminé, pour le monde arabe, en revanche, il commence."