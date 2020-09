Quels métiers pour le futur à la lumière des mutations technologiques: une conférence de Naceur Ammar

Le Forum Tunisien du Savoir et du Développement Humain (FTSDH), présidé par le Pr Ahmed Friaa, organise à Tunis, le samedi 3 octobre 2020 à 10H, une conférence ayant pour thème: « Les métiers du futur, à la lumière des mutations technologiques ». Elle sera donnée par le Pr Naceur Ammar, professeur d’université, diplômé des écoles Polytechnique et Mines de Paris, ancien directeur de Sup Com et actuellement président du Groupe Esprit.

Pr Ammar est sans doute l’un de nos meilleurs spécialistes en matière de formation d’ingénieurs en général, et en matière de formation aux métiers du futur, en particulier, souligne le Pr Ahmed Friaa. Il ne nous échappe pas, que notre pays est face à de nombreuses urgences et se trouve confronté à de nombreux défis dont la gravité n’a fait que croître en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19. Néanmoins, et tout en comprenant que la priorité revient à ces urgences, il nous appartient de ne pas oublier l’existence d’un futur, après coronavirus, et que le devoir impose de se préoccuper également de l’avenir des générations futures, en préparant les conditions qui leur permettront une vie digne, dans un monde qui ne cesse de devenir chaque jour plus complexe.

Or ces générations futures vont vivre dans un monde qui sera différent. Ils vivront dans un monde où l’intelligence artificielle, la technologie quantique, la nanotechnologie, la biotechnologie, le génie génétique et bien d’autres technologies auront bien mûri et supprimé de nombreux métiers, transformé radicalement de nombreux autres et crée de nouveaux difficilement appréhendables suffisamment à l’avance.

Ils vivront également dans un monde où les sciences humaines auront une place privilégiée, eu égard aux nombreuses questions d’éthique et de société que la place grandissante de ces technologies ne manqueront pas de poser, en vue d’assurer l’équilibre de l’individu et la préservation de sa liberté et de ses données personnelles.

Si bien que les jeunes et leurs parents sont en droit de se poser la question de savoir, dans ce monde en transformations rapides, quel métier du futur choisir, quelle filière de formation retenir pour y parvenir et quelles compétences cela nécessite pour y réussir ?

C’est précisément pour permettre de fructueux échanges au sujet de l’ensemble de ces questions que cette conférence a été programmée.

Ceux que cette thématique intéresse sont aimablement conviés à se faire inscrire auprès du secrétariat du Forum, aux coordonnées suivantes, qui leur fournira les indications complémentaires nécessaires (lieu et dispositions sanitaires notamment), en sachant que les places sont limitées.

