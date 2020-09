Prix jeune chercheur en Histoire pour Houssemeddine Chachia

Un jeune chercheur en histoire, Houssem Chachia, membre du Laboratoire du patrimoine basé depuis plus de vingt à la Faculté des Lettres des Arts et des Humanité l’université de Manouba et maitre-assistant à l’université de Sfax,vient de remporter le prix du jeune chercheur en Sciences humaines (discipline Histoire) décerné par l'institution tunisienne Beit El Hekma.

Le Habib Kazdaghli, Directeur du Laboratoire du Patrimoine, ancien doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de Manouba a souligné que "ce prix couronnait un parcours d’excellence réalisé par notre jeune collègue qui a débuté par la soutenance, en 2014, de la première thèse à l’université tunisienne traitant, sous une approche comparative, autant la question des morisques que des Sépharades". La thèse s’intitulait « Les Sépharades et les Morisques: Le périple de l’exode et de l’installation au Maghreb (1492-1756): itinéraires et récits pluriels » sous la direction de notre collègue et membre du laboratoire Pr. Dalenda Larguèche.

Il a précisé que "Le prix reconnaisait la qualité scientifique de l’ensemble des travaux académiques produits par M. Chachia autour de deux grands thèmes : « les études morisques » et « la Tunisie et la Méditerranée à l’époque moderne ». Il a à son compte plusieurs publications entre ouvrages et articles publiés dans des revues internationales hautement indexées (Routledge, Brill, les éditions du CSIC…) et en plusieurs langues (arabe, français, espagnol, anglais). On peut consulter l’ensemble deses travaux sur sa page en ligne.

'C’est aussi une occasion pour rappeler que les qualités scientifiques de M. Chachia ont déjà été reconnus puisqu’il a déjà reçu d’autres prix (Prix Ibn Battouta de la littérature de voyageen 2015 et prix de la jeunesse arabe pour la recherche et les études religieuses en 2017) et en étant en 2017 /2018 chercheur-visiteur à l’université de Harvard (Center for Middle EasternStudies)".