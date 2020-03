Ghazi Fourati: Parcours d’un combattant en Suède (Vidéo)

Stockholm – De l’envoyé spécial de Leaders, Fatma Hentati

Installé à Stockholm depuis plus de 15 ans, Ghazi Fourati est un brillant chef d’entreprise spécialisée dans la vente en ligne de pièces automobiles et plus particulièrement de suspensions pneumatiques pour voitures de luxe. Originaire de Sfax, Ghazi Fourati a plié bagage à l’âge de 19 ans pour aller s’installer en France. « Depuis mon jeune âge, confie-t-il à Leaders, j’avais cette envie inexplicable d’entreprendre des affaires. A peine deux ans après mon arrivée en France, j’avais créé ma première société de prestations de services. En 1997, je monte une entreprise spécialisée dans le commerce international avec des bureaux installés sur l’avenue la plus prestigieuse de Paris, les Champs-Elysées, où j’ai travaillé jusqu’en 2004.

En 2005, et pour des raisons familiales, Ghazi Fourati a posé ses bagages en Suède. «À mon arrivée dans ce beau pays, nous dit-il, j’avais décidé d’apprendre la langue suédoise afin de bien m’intégrer dans la société et m’imprégner correctement de la culture locale. Une fois cette étape passée, j’avais enchaîné avec une année de cours accélérés en économie et gestion. Cette formation m’a permis d’être accepté en tant que consultant au sein de la filiale suédoise de l’équipementier allemand Bosch et de travailler pour eux pendant deux ans.»

En 2009, je décide de réaliser un rêve né pendant le boom internet de l’an 2000 en créant un business dans le e-commerce. Au début j’ai commercé à vendre les pièces automobiles sur Tradera (l’EBay suédois). Personne ne croyait à mon idée. J’ai bien compris qu´il ne fallait compter que sur moi-même, je travaillais jour et nuit, 16-18 heures de travail par jour, c’était très difficile mais j’avais la volonté de réussir. A force d’efforts et de patience, j’ai fini par voir se réaliser les premiers résultats.

Outre les résultats économiques et commerciaux, mes efforts ont été couronnés par le Prix de l’Entrepreneur de l’année octroyé par le gouverneur de Stockholm, Mme Chris Heister. Quelque temps plus tard, j’ai reçu un 2e prix des mains de Sa Majesté Carl XVI Gustaf, Roi de Suède, lors d’une grande cérémonie au Palais royal de Stockholm.

Je suis encore très fier de recevoir ces prix non seulement pour la réussite mais aussi et surtout en tant que Tunisien.

Nous continuons à développer notre activité de jour en jour et aujourd’hui nous avons la gamme en suspensions pneumatiques la plus large dans les pays nordiques. Notre survie et continuité sont toujours animées par des rêves que nous nous employons à rendre réalité. Nous avons l’ambition de devenir leader en Europe et pourquoi pas à l’échelle de la planète.

Par ailleurs, en ma qualité de président de la Conect Suède et de vice-président Suède de la Chambre de commerce tuniso-suédoise, je travaille activement en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Stockholm et l’ambassade de Suède à Tunis à améliorer et renforcer les relations économiques entre nos deux pays.

Fatma Hentati

Lire aussi

Ann Linde - Ministre suédoise des A.E : Soutien à la Tunisie, hommage à Lina Ben Mhenni et plaidoyer pour la fin du calvaire du peuple libyen (Vidéo)

Spécial Suède: Le design, les Tunisiens et la Tunisie (Vidéo)

Moez El Mehdi Mahmoudi, ambassadeur de Tunisie en Suède: Tunisie-Suède, entre souvenirs et avenir (Vidéos)

La Fondation Dag Hammarskjöld et les valeurs partagées avec la Tunisie (Photos et Vidéos)