Spécial Suède: Le design, les Tunisiens et la Tunisie

Stockholm – De l’envoyé spécial de Leaders, Fatma Hentati. Au cœur de la Scandinavie, la Suède entretient avec la Tunisie, depuis plus de trois cents ans, une amitié profonde, aujourd’hui renouvelée. Passer une semaine à Stockholm, rencontrer la ministre des Affaires étrangères, Ann Linde, visiter la Semaine du Design, suivre le parcours d’illustres designers, se rendre au siège de la Fondation Dag Hammarskjöld, à Uppsula, s’entretenir avec l’ambassadeur de Tunisie, Moez El Mehdi Mahmoudi, et recueillir la success story de compatriotes tunisiens, c’est du pur bonheur. Reportage, portraits et interviews

«Il y a une Greta dans chacun de nous»

En ce début février 2020, la ville de Stockholm se refait une beauté comme elle le fait chaque année à la même date pour accueillir la Semaine de Design avec notamment la Foire du Design et du Meuble «Stockholm Furniture Fair». Sous un ciel gris et un soleil qui se fait rare, les Suédois affluent en masse vers les différentes expositions de la foire. Cet événement, qui a vu le jour il y a plus d’un demi-siècle, est devenu aujourd’hui le rendez-vous incontournable des adeptes du design scandinave, accueillant des visiteurs venus du monde entier.

Les particularités de ce salon sont les conférences organisées au sein même de la Foire où professionnels du métier, architectes, designers, concepteurs de meubles et autres, mais aussi écologistes, « penseurs de la société », ingénieurs dans différentes disciplines se retrouvent pour revisiter les tendances du design dans son aspect pratique et esthétique. Mais aussi et surtout vérifier le degré de respect de l’écologie et du développement durable.

Hedvig Hedqvist & Greta Thunberg

Hedvig Hedqvist, née à Stockholm en août 1940, est une journaliste et écrivaine suédoise spécialisée dans le design, l’artisanat et l’architecture. Elle a bâti sa carrière en écrivant sur le fond et la forme du design dans les plus grands magazines de Suède. Elle compte à son actif une quinzaine de livres (écrits et coécrits).



Hedvig Hedqvist, née à Stockholm en août 1940, est une journaliste et écrivaine suédoise spécialisée dans le design, l'artisanat et l'architecture. Elle a bâti sa carrière en écrivant sur le fond et la forme du design dans les plus grands magazines de Suède. Elle compte à son actif une quinzaine de livres (écrits et coécrits).

Greta Thunberg est une militante écologiste suédoise âgée de 17 ans. Véritable icône d'une jeunesse militante et investie dans l'avenir de la planète. Elle a fait la couverture des plus prestigieux magazines et journaux du monde à l'instar du Time (en mai 2019) qui lui a décerné le titre de personnalité de l'année en 2019.

Pionniers dans ces deux secteurs, c’est sans grande surprise qu’on découvre à Stockholm des meubles très tendance, un style épuré fait à partir de matières nobles et de meubles écologiques qui respectent l’environnement. «Il y a une «Greta» dans chacun de nous», nous confie Hedvig Hedqvist, figure incontournable du journalisme et du design suédois, en référence à Greta Thunberg, la toute jeune icône suédoise et désormais mondiale de l’écologie. «Les entreprises fournissent de gros efforts pour mettre les ameublements à l’air du temps. Les choses se sont améliorées puisque nous vivons dans l’ère des matériaux durables et écologiques. Nous pensons «climat» et il y a une vraie réflexion autour des matériaux utilisés. Comme vous le savez, Greta a décidé d’aller au Parlement au lieu d’aller à l’école. Elle a pris son courage à deux mains et a crié haut et fort qu’il faut prendre soin de notre planète. En prendre soin dans tous les aspects, cela va du transport à l’électricité en passant par le design et l’ameublement.»

Outre la foire, temple du design, la capitale Stockholm met à la disposition des exposants différents espaces afin qu’ils présentent leurs créations, comme l’ancien Musée de l’architecture rebaptisé Centre suédois d’architecture et de design ou ArkDes, qui abrite chaque année l’exposition de jeunes créateurs passionnés, passionnants et surtout novateurs «Young Swedish Design». «Au fil des ans, d’innombrables affaires ont été conclues dans cet espace, des contacts établis. De nouveaux produits ont été lancés et des classiques du design ainsi que des designers célèbres ont été présentés ici. Nous aimerions célébrer nos réalisations en soulignant certains jalons importants de notre histoire. Ces expositions offrent une fenêtre sur l’avenir proche et lointain et constitue une plateforme pour les jeunes designers qui souhaitent présenter leurs idées.»

