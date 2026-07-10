Banque centrale de Tunisie: déploiement de l’IA, accélération de la modernisation numérique et évolution de la gouvernance interne

La Banque centrale de Tunisie révèle une transformation institutionnelle profonde conduite en son sein, marquée par le déploiement de l’Intelligence artificielle, la migration complète vers la norme ISI 20002, la plateforme EXOP, TuniChèque, et un réingéniering soutenu de ses processus. C’est ainsi que la BCT accélère sa modernisation numérique à travers plusieurs projets structurants, souligne son rapport annuel pour 2025. La migration complète vers la norme internationale ISO 20022, la digitalisation des opérations de change via la plateforme EXOP, le développement de nouveaux systèmes d'information et l'automatisation des processus témoignent d'une volonté claire d'aligner la Banque centrale sur les meilleures pratiques internationales.

L’entrée officielle de l'intelligence artificielle dans les pratiques de la Banque est actée. L’Institut d’émission adopte une charte d'utilisation de l'IA générative, lance plusieurs projets d'analyse avancée des données et organise une réflexion stratégique sur les usages futurs de cette technologie. Pour une institution monétaire, cette évolution traduit une nouvelle conception de la gouvernance économique où la qualité des données et la capacité d'anticipation deviennent des leviers essentiels de décision.

La modernisation concerne également les systèmes de paiement. Le déploiement de TuniChèque, la poursuite de la digitalisation des services, l'amélioration des plateformes destinées aux investisseurs et aux opérateurs économiques ainsi que le développement des paiements numériques illustrent la volonté de construire une infrastructure financière plus moderne, plus transparente et davantage orientée vers les besoins des entreprises.

Le rapport met en lumière un aspect souvent moins commenté mais essentiel : l'évolution de la gouvernance interne. La BCT poursuit la réingénierie de ses processus, renforce son dispositif de gestion des risques, développe la cybersécurité, modernise ses méthodes d'audit interne et adapte ses ressources humaines aux nouveaux métiers de la finance numérique. L'institution emploie désormais 863 agents, avec une proportion croissante de profils spécialisés, tandis que les programmes de formation internationale connaissent une progression importante.

Télécharger le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie pour l’année 2025

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