Tunisie : De la stabilisation macroéconomique à la relance de la croissance

S’il confirme des avancées significatives en matière de maîtrise de l'inflation et de stabilisation financière de l’économie tunisienne, le rapport de la Banque centrale de Tunisie pour 2025, rappelle simultanément que les vulnérabilités structurelles demeurent importantes, en particulier dans le domaine énergétique et de l'investissement.

Soulignant une avancée vers la résilience, la BCT considère que la Tunisie a démontré sa capacité à restaurer progressivement plusieurs grands équilibres macroéconomiques malgré un environnement international marqué par les tensions géopolitiques, les guerres commerciales et les incertitudes énergétiques. Mais elle rappelle également que cette résilience ne saurait constituer une finalité. Le véritable défi consiste désormais à transformer cette stabilisation en croissance durable. Cela suppose une accélération de l'investissement productif, une réduction de la dépendance énergétique, une amélioration de la compétitivité des entreprises et une montée en puissance des secteurs innovants. C'est à cette condition que les performances enregistrées en 2025 pourront constituer le point de départ d'un nouveau cycle de développement.

L’année 2025 marque incontestablement le retour d'une croissance plus soutenue. Le PIB progresse de 2,5 %, contre 1,6 % en 2024, grâce essentiellement à une excellente campagne agricole, au maintien de la dynamique touristique et au redressement de plusieurs activités industrielles. Cette amélioration se traduit également sur le marché du travail, avec un taux de chômage ramené à 15,2 %, contre 16,5 % une année auparavant.

Le fait économique majeur de l'année reste la maîtrise de l'inflation. Après plusieurs années de tensions sur les prix, l'inflation moyenne revient à 5,3 %, son niveau le plus faible depuis 2017, tandis qu'en glissement annuel elle atteint 4,9 % en décembre 2025 contre 6,2 % un an auparavant. Cette désinflation résulte à la fois de la baisse des prix internationaux des matières premières, de l'amélioration de l'offre agricole et des effets du resserrement monétaire engagé depuis 2022.

Cette évolution ouvre une nouvelle séquence de politique monétaire. Pour la première fois depuis plusieurs années, la Banque centrale inverse son cycle de resserrement. Deux baisses successives de 50 points de base ramènent le taux directeur à 7 %, traduisant la confiance retrouvée dans la trajectoire de l'inflation tout en cherchant à soutenir l'investissement et la croissance. Cette décision apparaît comme l'un des tournants les plus significatifs de l'année économique 2025.

Le rapport met également en évidence une amélioration sensible des équilibres financiers extérieurs, même si celle-ci demeure fragile. Le déficit courant reste contenu à 2,3 % du PIB, malgré un creusement du déficit commercial. Les recettes touristiques et surtout les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger continuent de jouer leur rôle d'amortisseur. Les réserves en devises atteignent 25,1 milliards de dinars, représentant 106 jours d'importation, un niveau jugé confortable par la Banque centrale.

Autre signal particulièrement encourageant, selon le rapport de la BCT : les investissements directs étrangers progressent d'environ 30 %, dépassant 3,5 milliards de dinars. Cette évolution témoigne d'un maintien de la confiance des investisseurs malgré un contexte international particulièrement instable. Dans le même temps, le poids de la dette extérieure diminue sensiblement, son ratio passant de 47,5 % à 39,5 % du PIB, tandis que le déficit.

Télécharger le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie pour l’année 2025

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