Le XXIᵉ siècle ou la fin de l’inconnu biologique: Quand l'humanité apprend à concevoir le vivant

Par Dhia Bouktila. Professeur de Génétique à l’Université de Monastir

Une rupture civilisationnelle: quand le vivant devient un objet de conception humaine

En juillet 2026, une annonce issue du domaine de la biologie synthétique a suscité un large intérêt scientifique et médiatique: une équipe de chercheurs[1] présentait SpudCell, un système cellulaire synthétique construit à partir de composants non vivants et capable de reproduire certaines fonctions fondamentales associées au vivant, notamment la croissance, la réplication de son matériel génétique et la division cellulaire.

L’annonce a suscité fascination et interrogations. La réalité scientifique demeure cependant plus nuancée: il ne s’agit pas encore de créer la vie au sens strict, mais de franchir une étape majeure dans la capacité humaine à construire des architectures et des fonctions biologiques fondamentales[2]. Cet événement illustre pourtant une rupture scientifique majeure, porteuse d'un véritable changement de paradigme civilisationnel.

Pendant presque toute son histoire, l'humanité a étudié le vivant comme une réalité extérieure, complexe et largement inaccessible. Elle entre désormais dans une époque où elle ne cherche plus seulement à comprendre les mécanismes biologiques, mais à les assembler, les modéliser et, dans certaines limites, les orienter.

Mais toute nouvelle capacité scientifique crée une nouvelle responsabilité historique. Car comprendre les mécanismes du vivant ne signifie pas seulement acquérir un pouvoir supplémentaire; cela impose aussi de réfléchir aux finalités de ce pouvoir.

Que devient une civilisation lorsqu’elle acquiert progressivement la capacité de lire et écrire le langage du vivant?

Quelles institutions, quelles formes de savoir et quelles cultures scientifiques seront nécessaires pour accompagner cette transformation historique et permettre à l’humanité d’exercer cette nouvelle capacité avec discernement et responsabilité?

Lire le vivant

Pendant des millénaires, les sociétés humaines ont vécu dans une relation asymétrique avec le monde vivant. Elles observaient les phénomènes biologiques, sélectionnaient les espèces les plus utiles et accumulaient des savoirs empiriques d’une immense richesse, mais elles ignoraient les mécanismes fondamentaux qui gouvernaient la vie.

Une plante résistait à la sécheresse sans que l'on sache pourquoi. Une variété produisait de meilleurs fruits sans que l’on puisse identifier les déterminants de cette qualité. Certaines populations animales s’adaptaient à des environnements extrêmes sans que leurs mécanismes d’adaptation soient accessibles à l'analyse.

Le vivant apparaissait comme une réalité complexe dont les règles profondes échappaient largement à l’intelligence humaine.

Cette situation est en train de changer.

Le développement des sciences du génome, des technologies de séquençage à haut débit et des approches dites «omiques» transforme progressivement le vivant en un espace lisible. Derrière chaque organisme se révèle une architecture d'informations, de réseaux moléculaires et d’interactions biologiques qui peuvent désormais être observés avec une précision inimaginable il y a encore quelques décennies.

Il ne s'agit pas simplement d'une amélioration des outils scientifiques. Il s'agit d'un changement de statut de la nature elle-même.

Nous passons d’une nature observée à une nature décodée.

Cartographier le vivant

La fin progressive de l’inconnu biologique ne concerne pas seulement l’intimité moléculaire des organismes. Elle s’étend désormais aux systèmes vivants dans leur globalité, des cellules aux écosystèmes, qui deviennent progressivement des objets de mesure, de modélisation et de compréhension intégrée.

Les écosystèmes sont aujourd’hui décrits à travers des volumes considérables de données environnementales. Les capteurs enregistrent les variations climatiques. Les banques de données biologiques et les plateformes bioinformatiques établissent des relations entre les génomes, les fonctions biologiques et les conditions environnementales.

Peu à peu, la nature devient une immense infrastructure informationnelle.

Une forêt n’est plus seulement un paysage. Elle devient un système vivant complexe, une architecture d’interactions biologiques, où les génomes des espèces interagissent avec leur environnement.

Un sol agricole n’est plus uniquement un support de production. Il est un microbiome complexe dont les équilibres peuvent être étudiés.

Une variété paysanne n’est plus simplement un patrimoine culturel. Elle devient une bibliothèque d'adaptations évolutives accumulées pendant des siècles.

Cette nouvelle représentation du vivant modifie profondément notre rapport au monde naturel. Nous n’étudions plus seulement les organismes. Nous analysons les systèmes d'information biologiques qui les rendent possibles.

Cette cartographie systémique du vivant redéfinit également la hiérarchie des ressources stratégiques de notre époque. Les génomes, les microbiomes et les adaptations évolutives deviennent des sources d’information capables d’orienter les choix agricoles, médicaux, industriels et environnementaux. Leur maîtrise devient ainsi l’un des grands enjeux de souveraineté du XXIᵉ siècle.

Prédire le vivant

L’une des ruptures majeures du XXIᵉ siècle réside dans le fait que la science ne se contente plus de décrire le réel. Elle cherche à anticiper ses trajectoires.

Grâce à l’intelligence artificielle et à l’analyse de données massives, les chercheurs développent des modèles capables d’estimer les réponses futures des systèmes biologiques face à des scénarios environnementaux variés.

En agriculture, il devient envisageable de prévoir les capacités d’adaptation d’une plante avant même qu’elle ne soit cultivée à grande échelle.

En écologie, les modèles permettent d’identifier les espèces ou les territoires les plus vulnérables aux changements climatiques.

En santé, la médecine prédictive ambitionne d’anticiper certains risques biologiques avant l’apparition des symptômes.

Cette évolution marque un déplacement intellectuel considérable. Pendant longtemps, la science a été une science de l’explication. Elle devient progressivement une science de l’anticipation.

Transformer le vivant

Après avoir appris à lire le langage du vivant, l’humanité a commencé à développer la capacité d’intervenir sur ses mécanismes fondamentaux. C’est l’âge des biotechnologies modernes, où la connaissance moléculaire devient un outil de transformation.

Pendant des millénaires, l’homme a modifié les espèces par sélection empirique, sans connaître les bases biologiques de ces changements. Aujourd’hui, la génomique, l’édition du génome, la modification ciblée de l’expression des gènes et l’ingénierie des systèmes biologiques permettent d’agir avec une précision inédite sur des organismes existants.

En agriculture, en médecine ou dans les biotechnologies environnementales et industrielles, ces approches ouvrent la voie à des interventions de plus en plus ciblées, fondées sur la compréhension des mécanismes biologiques. Mais leur logique demeure celle de la transformation : il s’agit d’améliorer, d’adapter ou de reconfigurer un vivant déjà existant.

Une nouvelle étape historique commence cependant à se dessiner : après avoir appris à lire et à modifier le vivant, l’humanité explore désormais la possibilité d’en concevoir certains éléments.

Concevoir le vivant

La biologie de synthèse introduit une rupture conceptuelle majeure. Elle ne cherche plus uniquement à intervenir sur des systèmes biologiques existants, mais à comprendre leurs principes d’organisation afin de concevoir certaines fonctions fondamentales du vivant.

Cette approche marque le passage d’une logique de transformation à une logique de conception. En combinant biologie moléculaire, ingénierie et sciences des données, elle explore la possibilité d’assembler des systèmes biologiques à partir de composants définis.

Les travaux récents sur des systèmes cellulaires synthétiques comme SpudCell illustrent cette nouvelle frontière.

La question n’est donc plus seulement de savoir comment comprendre ou modifier le vivant, mais jusqu’où l’humanité pourra participer à sa conception, et surtout avec quelle responsabilité scientifique, éthique et civilisationnelle.

Conclusion: du pouvoir de comprendre au devoir de choisir

Nous entrons dans une époque où la frontière entre comprendre, prédire, transformer, concevoir et décider devient de plus en plus ténue. Après avoir appris à lire le langage du vivant, l’humanité entre dans une époque où elle devra apprendre à écrire avec prudence certaines pages de son histoire biologique.

Cette puissance scientifique nouvelle ouvre des perspectives immenses pour la santé, l’agriculture, l’environnement et la connaissance elle-même. Elle constitue l’une des plus grandes promesses du XXIᵉ siècle. Elle représente aussi l’une de ses plus grandes responsabilités.

Car l’enjeu fondamental ne sera plus seulement de maîtriser les outils qui permettent d’intervenir sur le vivant. Il sera de développer la capacité collective à orienter leur usage, à définir leurs finalités et à réfléchir aux conséquences de nos choix.

Une civilisation capable d’écrire le langage du vivant devra apprendre à exercer ce nouveau pouvoir avec discernement. La question essentielle ne sera donc plus uniquement: que sommes-nous capables de faire ? Elle deviendra: que devons-nous faire, pourquoi devons-nous le faire et au service de quel projet collectif ?

Cette nouvelle étape de l’histoire humaine impose alors une réflexion centrale: quelles intelligences, quelles cultures scientifiques et quelles institutions devons-nous construire pour accompagner et orienter cette transformation?

Dhia Bouktila

Professeur de Génétique à l’Université de Monastir

Chercheur en génomique appliquée aux systèmes agricoles et environnementaux

Ses travaux explorent les interactions entre progrès scientifique, souveraineté biologique et gouvernance des connaissances scientifiques

Note

[1] Gaut N. J., Deich C., Cash B., Hoog T., Engelhart A. E. & Adamala K. P. (2026). SpudCell: A Chemically Defined Synthetic Cell Capable of Growth and Replication. bioRxiv Prépublication de l'équipe de biologie synthétique de Katarzyna (Kate) Adamala et Aaron Engelhart, University of Minnesota, États-Unis.



[2] Source de l’image : Biotecnika (https://www.biotecnika.org/)

