Les Veines du Temps de Sana Hichri

Avec Les Veines du Temps, paru aux éditions Nirvana, Sana Hichri livre un ouvrage à la croisée de l’art, de la poésie et de la réflexion. Artiste plasticienne et écrivaine, elle y explore la mémoire, la transmission et la condition féminine à travers un dialogue fécond entre textes et œuvres picturales. Chaque tableau devient un récit où la couleur se fait langage et où la matière exprime l’invisible. L’ouvrage, bilingue (français-arabe), propose une méditation sensible sur le temps, l’identité et la création. Un livre singulier, d’une réelle ambition esthétique, qui séduira les amateurs d’art contemporain et de littérature. Sana Hichri est diplômée de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et membre de l’Union des plasticiens tunisiens, elle trace un chemin particulier. Son parcours de plus de vingt ans navigue entre création et enseignement des beaux-arts, à travers des ateliers et expositions organisés à Bruxelles, Dubaï et Tunis. Ses œuvres sont exposées régulièrement aux Émirats arabes unis depuis 2010, ainsi que dans de grandes capitales, notamment à Paris.



