Qui est la professeure Raja Bahri Yassine, nouvelle présidente de Beït al-Hikma

I. Titres et distinctions honorifiques

• Médaille de «Lazo de Dama de la Orden del Mérito Civil», Madrid, Espagne – octroyée par Juan Carlos I, Roi d’Espagne, Marid, le 10 mars 1986

• Membre Correspondant de l’Académie Royale d’Histoire de Madrid depuis le 24 Juin 2005.

• Médaille Nationale de l’ordre du Mérite du Travail – République Tunisienne, 30 Juillet 2010.

• Membre Actif du Conseil Scientifique de l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts « Beit al-Hikma », depuis 2012.

• Membre Correspondant de l’Académie de Géographie d’Histoire des Baléares, Palma de Mallorca, Espagne, 30 Juillet 2019.

• Membre Correspondant de l’Académie de l’Équateur, 14 Décembre 2022.

II. Formation académique

• 2009: Professeure de l’Enseignement Supérieur

• 2004: Habilitation à diriger des recherches

• 1990: Doctorat de Civilisation Espagnole, Université des Sciences Humaines de Strasbourg II, soutenu à la Faculté des Lettres des Arts et des Humanités, la Manouba– Mention Très Honorable avec Félicitations du Jury

• 1987: DEA: «Les pratiques religieuses des Morisques à travers les procès inquisitoriaux», Université de Strasbourg II – Mention Très Bien

• 1985: CAR : «El problema de la Identidad Cultural de los Moriscos a través de la Literatura Aljamiada», Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Tunis – Mention Assez Bien

• 1984: Maîtrise de langue, littérature et civilisation espagnoles, Faculté des Lettres des Arts et des Humanités de la Manouba – incluant une année d’études à l’Université Autónoma de Madrid

• 1976-1977: Maîtrise d’anglais, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Bd. du 9 Avril, Tunis

• 1975-1976: Stage linguistique en Angleterre, King School, Devon

• 1972: Baccalauréat Lettres et Philosophie, Lycée Carnot de Tunis

• 1968- 1972: Quatre années de musique (Luth), Conservatoire de Musique de Tunis

• 1967-1971: Quatre années de danse classique, Conservatoire de Tunis

III. Expérience professionnelle

• 1975-1976: Assistante de français, King School, Ottery Saint Mary, Devon, Angleterre

• 1977-1986: Traductrice, Ambassade d’Espagne à Tunis (Français, Espagnol, Anglais, Arabe) pendant 9 ans.

• 1985-1987: Professeure de français, Lycée de jeunes filles, rue de Russie, Tunis

• 1987-1991: P.E.S. d’Espagnol, Faculté des Lettres, La Manouba

• 1991-1994: Assistante d’Espagnol, Faculté des Lettres, La Manouba

• 1996-2004: Maître Assistante d’Espagnol, Faculté des Lettres, La Manouba

• 2004-2009: Maître de Conférences, Faculté des Lettres, La Manouba

• 2009-2020: Professeure de l’Enseignement Supérieur

IV. Activités administratives

• 1999-2005: Directrice du Département d’Espagnol, Faculté des Lettres, La Manouba

• 2003-2005: Responsable du D.L.E.A. « Diplôme de Langue Étrangère Appliquée »

• 1999-2003: Membre du jury national de recrutement des assistants en Langue, Littérature et Civilisation Espagnoles et Latino-Américaine

• 2005-2016: Présidente de la Commission du Jury National de Recrutement des Maîtres Assistants.

Mastère et unité de recherche

• Fondatrice et Présidente du Mastère de langue, littérature et civilisation espagnoles (2003-2012)

• Fondatrice et Présidente de l’Unité de Recherches : Les Relations hispano-tunisiennes à l’Époque Moderne (2007-2020)

V. Responsabilités au sein de Beit Al-Hikma

1. Directrice du Département des Lettres (deux mandats :2015-2023)

2. Organisation et coordination de plus de 12 colloques internationaux (Beit al-Hikma)

3. Développement de partenariats institutionnels avec :

• Institut Cervantes

• Université de Murcia

• Institut Européen de la Méditerranée IEMed Barcelone

• (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique) CSIC, Madrid

• (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) EHSS, Paris

4. Coordination de publications scientifiques internationales

5. Renforcement de la coopération académique tuniso-espagnole

VI. Axes de recherche

- Diaspora morisque et héritage andalou: Cet axe s'intéresse à l'étude des migrations morisques consécutives aux expulsions d'Espagne entre 1609 et 1614 et à leur installation dans les différents espaces méditerranéens, notamment en Tunisie. Il vise à analyser les mécanismes d'intégration sociale, économique et culturelle des communautés morisques ainsi que leur contribution au développement urbain, agricole, artisanal et intellectuel de la Régence de Tunis. Une attention particulière est accordée à la transmission de la mémoire andalouse, à la préservation des identités culturelles et religieuses, ainsi qu'à l'influence durable du patrimoine andalou dans les pratiques sociales, les arts, l'architecture et les traditions populaires en Tunisie et dans l'ensemble du bassin méditerranéen.

- Inquisition espagnole: Cet axe explore les relations entre pouvoir politique, contrôle religieux et production intellectuelle dans l'Espagne des Temps modernes. Il s'intéresse aux mécanismes de l'Inquisition espagnole, à la persécution des minorités religieuses (juifs convertis, morisques, protestants) ainsi qu'aux débats théologiques et polémiques confessionnelles qui ont marqué cette période. Les recherches portent également sur les représentations de l'islam et du christianisme dans les textes polémiques, les stratégies discursives de conversion, ainsi que les interactions entre censure, savoir et pouvoir dans le contexte de la construction des identités religieuses méditerranéennes.

- Relations historiques et diplomatiques hispano-tunisiennes (XVIe–XVIIIe siècles). Ce domaine de recherche examine les relations politiques, diplomatiques, commerciales et militaires entre la Régence de Tunis et les principales puissances européennes de l'époque moderne. À travers l'étude des traités, correspondances diplomatiques, missions consulaires et récits de voyage, il s'agit d'analyser les formes de négociation, les alliances, les conflits et les mécanismes de médiation qui ont structuré les échanges entre les deux rives de la Méditerranée. Cet axe contribue à une meilleure compréhension de la place de Tunis dans les réseaux diplomatiques internationaux et dans les équilibres géopolitiques méditerranéens.

- Esclavage et rachat des captifs en Méditerranée: Cet axe porte sur les phénomènes de captivité et d'esclavage qui ont marqué les relations entre les sociétés méditerranéennes du XVIe au XVIIIe siècle. Il s'intéresse aux trajectoires des captifs, aux conditions de leur détention, aux pratiques de conversion, aux mécanismes de rachat et aux réseaux institutionnels, religieux et diplomatiques mobilisés pour leur libération. L'objectif est également d'étudier les expériences humaines de la captivité à travers les récits autobiographiques, les archives consulaires et les documents administratifs, afin de mieux comprendre les dynamiques d'altérité, de coexistence et de conflit dans l'espace méditerranéen.

- Circulations culturelles en Méditerranée occidentale: Cet axe analyse les transferts et les échanges d'idées, de savoirs, de pratiques artistiques et de modèles culturels entre les différentes sociétés de la Méditerranée occidentale. Il met l'accent sur le rôle des marchands, diplomates, voyageurs, religieux, traducteurs et exilés dans la diffusion des connaissances et dans la construction d'espaces de dialogue interculturel.

- Polémique religieuse (XV-XVIIè siècles) en Espagne : Cet axe de recherche porte sur les controverses religieuses qui ont marqué l'Espagne du XVIe siècle, dans le contexte de la construction de la monarchie confessionnelle des Rois Catholiques puis des Habsbourg. Il s'intéresse aux débats théologiques, juridiques et politiques suscités par la coexistence, la conversion forcée et l'exclusion des minorités religieuses, en particulier des juifs convertis (conversos) et des musulmans convertis (morisques).

VII. Ouvrages publiés

1. Raja Bahri Yassine (coord.), Cartas de la Goleta : Actas del coloquio internacional “Los Moriscos y Túnez”, Beit al-Hikma, Tunis, Avril 2009.

2. Raja Bahri Yassine , Anthologie en arabe de la littérature espagnole (1898–2008), Tome 1: Roman et Théâtre, Tome 2: Poésie, à l’Académie Beit al-Hikma, Carthage, 2011.

3. Raja Bahri Yassine (coord.), Société Civile et Démocratie dans les pays du Sud de la Méditerranée: Quelle solidarité en temps de crise ?, Actes du colloque Beit al-Hikma, 2022.

4. Raja Bahri Yassine (coord.), L’Héritage Andalou du XIIIe siècle à nos jours, Actes du colloque, Beit al-Hikma, Novembre 2024.

VIII. Ouvrages et travaux en préparation / sous presse

1. Raja Bahri Yassine, La Esclavitud en Almería y el Rescate de los Cautivos Cristianos en Berbería (siglos XVI–XVII), Hispania Sacra, Madrid.

2. Raja Bahri Yassine, Transcription et Édition du Journal du fray Francisco Ximenez (3500 folios), Real Academia de la Historia, Madrid.

3. Raja Bahri Yassine, La procédure inquisitoriale à Valence contre une tunisienne 1563–1567. Étude d’un cas exemplaire.

4. Raja Bahri Yassine, Actes du Colloque “La lengua española en la frontera”, Beit al-Hikma, 28 Mars 2022.

5. Raja Bahri Yassine, Actes du Colloque “Tous furent frères de Cervantes : les différentes formes de captivité à l’époque moderne”, en collaboration avec l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes Sociales) de Paris et l’Université de Murcia, Beit al-Hikma, Novembre 2024

6. Raja Bahri Yassine, Raja, Actes du Colloque “Recherches, Débats et Réflexions sur l’interculturalité arabo-hispanique”, Académie tunisienne des Sciences, des Arts et des Lettres, Beit al-Hikma, en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes, 20–21 novembre 2025.

IX. Projets de recherche et coopérations scientifiques

1. Responsable du projet hispano-tunisien: La Maison d’Autriche aux XVIe et XVIIe siècles : Survie espagnole dans la culture tunisienne contemporaine, Tunisie–Espagne, 2004.

2. Responsable du projet hispano-tunisien: Étude et transcription du journal du fray Francisco Ximenez (1720–1735).

3. Responsable du projet: La Conquête de Tunis par Charles V en 1535 : relations historiques Espagne–Tunisie à l’époque moderne.

4. Responsable du projet: Tunis, l’Empire Ottoman et la Monarchie espagnole, en collaboration avec le CSIC (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique), Madrid, 2003–2004.

5. Responsable du projet: La Conquête de la Goulette par Charles V, Tunis comme centre de la lutte pour la Méditerranée, 27 Avril 2009.

6. Participation à des projets de recherche en Espagne:

• Les minorités religieuses en Méditerranée occidentale, en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique CSIC (Madrid) et Université de Fès (Maroc), 2001–2002.

• El pasado, un laboratorio de experiencias: Historias e Identidades, HAR 2008–01594, dirigé par Alfredo Alvar Ezquerra, Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique CSIC (Madrid), 2009.

7. Participation à des séminaires au Centre de Recherches Historiques de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l’EHESS-Paris 2020-2025

X. Conférences et communications

Environ 200 articles publiés (ci-joint une petite sélection).

1. «Présentation critique de l’œuvre de Mossen Juan Andrés: Confusión o disputa de la mahomética y del Alcorán », VIIe Symposium International d’Études Morisques, Zaghouan, 1997, pp. 314–332

2. «Algunos aspectos relacionales entre la Ifriquiya y Andalucía en los siglos X-XI y su impacto en la época de Averroes », Congreso Internacional VIII Centenario de Averroes, Málaga, Espagne, 1998, pp. 29–36. 3.

3. «The trial of a Tunisian woman by the Valencian Inquisition», Mediterranean Conference XXIII, Tunis, Juillet 2001.

4. «Moriscos in the Mediterranean after the Expulsión», Mediterranean Conference XXIV, Castellammare di Stabia, Italie, 2002.

5. «Errance des Morisques en Méditerranée après l’expulsion de 1609», L’Afrique au XVIIe siècle : Mythes et Réalités, Tübingen, 2003, pp. 189–201.

6. «La identidad religiosa de los moriscos en la segunda mitad del siglo XVI», Hommage à l’École d’Oviedo d’Études Aljamiado, Zaghouan, 2003, pp. 431–451.

7. «La piratería en el Mediterráneo y los Moriscos a través de los procesos de la Inquisición», Institut Cervantes, Tunis, 2003.

8. «Présence et manifestation du désert dans l’œuvre du chroniqueur espagnol Luis del Mármol Carvajal (XVIe siècle)», Colloque International Le Sahara et l’Homme, Université de Tunis El Manar, Douz, 2003.

9. «Aportes culturales y civilizadores de los Moriscos en Túnez», Primer Coloquio, Fundación Rafael del Pino, Madrid, 2003.

10. «Dos redenciones mercedarias en Marruecos en el siglo XVII», Hispania Sacra, Instituto de Historia, CSIC, Madrid, vol. LVI, n°114, 2004. pp. 547-580

11. «Historia de una minoría judía en Aragón en la época medieval», Mediterranean XXVI Conference, Palma de Mallorca, Espagne, Juillet 2004.

12. «Comercio y propaganda en el Mediterráneo en el siglo XVII, choque entre la cruz y la luna», La Mediterranée à travers l’histoire, Ateneo, Madrid, Juin 2004.

13. «Le commerce en Méditerranée à l’époque moderne», Ateneo, Madrid, Espagne, Mai 2005.

14. «Évolution et situation de la femme tunisienne depuis l’indépendance», Ateneo, Madrid, 2006.

15. «Les transactions commerciales entre la Tunisie et l’Espagne à travers le Premier Registre Consulaire inédit du Consulat d’Espagne en Tunisie», Beit al-Hikma, Carthage, 2006.

16. «Rivalidad y/o complementariedad entre corso y comercio», Instituto Europeo de la Mediterránea, Barcelone, 2006.

17. «Apport des Morisques dans la culture de l’olivier en Tunisie», Colloque L’olivier en Méditerranée: entre histoire et patrimoine, Tunis, 2006.

18. «Testur, la Granada morisca a partir de fuentes inéditas», Deuxième Colloque Internacional sur le Dialogue entre Cultures en Méditerranée, Jaén, Espagne, 2007.

19. «Morisco Women and the Valencian Inquisition», Mediterranean Perspectives, Dowling College Press, Palma de Mallorca, Espagne, 2007.

20. «La lengua de Cervantes y su difusión en Túnez», Institut Cervantes de Tunis, Avril 2007.

21. «Expulsion et installation des Morisques en Tunisie», Université de Franche-Comté, Besançon, France, Mars 2007.

22. «Alfonso de la Serna et son vécu en Tunisie, histoire d’une passion», Colloque Imágenes de Túnez: Dialogue des riverains, Tunis, Novembre 2007.

23. «Les traditions morisques dans la société tunisienne actuelle», Université de Franche-Comté, Besançon, 2008.

24. «Les trinitaires et le rachat de captifs en Tunisie d’après le journal inédit du fray Francisco Ximenez (1720–1735)», Colloque Orient baroque / Orient classique XVIe–XVIIIe siècles, Beit al-Hikma, Carthage, 2–5: 2008.

25. «La recepción de los moriscos en el Norte de Africa», II Jornadas de Estudios e Investigaciones sobre el RIF, Melilla, Espagne, Mars 2009.

26. «Los moriscos después de la expulsión: vivir en el exilio», Real Sociedad Económica Matritense, Cátedra Campomanes, Madrid, Mai 2009.

27. «Los moriscos en Túnez tras la expulsión», Seminario Internacional, Vélez Blanco, Espagne, 27–31 Juillet 2009.

28. «Les Fêtes Morisques», Colloque Écritures et Figures de la Fête, Besançon, 2009.

29. «Les Morisques en Tunisie au XVIIe siècle: intégration et/ou persécution», La ville méditerranéenne : entre imaginaire et réalité, Paris, 2009, pp. 151–169.

30. «Las Aljamas de Teruel en el siglo XVI, según los procesos de la Inquisición en España», Las Bodas de Isabel de Segura, Teruel, Espagne, Février 2011.

31. «Morisques et Territoire(s)», 2e Symposium de la Recherche, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Université de la Manouba, Novembre 2013.

32. «Les captifs dans la Régence de Tunis à l’Epoque de Charle V» In the Algerian–Spanish relationships during the period of Miguel de Cervantes, Tlemcen, Algérie, Juin 2014.

33. «Influence de l’Andalousie sur le vêtement tunisien», Actes du Colloque international sur L’héritage andalou en Tunisie du XIIIe siècle à nos jours, Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, 2024, pp. 323-343.

34. «Apport culturel, économique et architectural des Morisques dans la Régence Ottomane de Tunis à l’époque de Othman Dey» in Garp Ocaklari Tarihi, The History of the Barbary Regencies, Editor : Idris BOSTAN, Istambul, 2025, pp. 563-583.

35. «La herencia andalusí en Tunez desde el siglo XVII hasta nuestros días», in FIMAM (Foro de investigación del Mundo Arabe y Musulmán), Valence, octobre 2025,

36. “Diario de Túnez de Fray Francisco Ximenez, témoignage d’un regard espagnol sur la Régence de Tunis au XVIIe siècle, Colloque International, Recherches, Débats et réflexion arabo-hispanique, Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, 20 et 21 novembre 2025.

XI. Présentations et événements culturels internationaux

1. Intervention dans un court métrage avec des spécialistes sur l’expulsion des Morisques dans le film: Expulsados, réalisé par la Casa Arabe à Madrid,2008

2. Invitée d’honneur à Terruel: Pregonera en las Bodas de Isabel de Ségura; Los Amantes de Teruel, Trois Cultures, 2011

3. Participation à l’émission sur la Chaine Histoire : Esclaves blancs chrétiens maîtres musulmans COMPLET 1000 ans de traite humaine islamique, YouTube décembre 2013.

4. Participation à la Tribune d’hispaniste à l’Institut Cervantes à Madrid, le 9 Juin 2023 ayant été choisie comme la représentante de l’hispanisme tunisien, interview d’une heure à Madrid.

5. Présentation de l’ouvrage: L’Héritage Andalou du XIIIe siècle à nos jours :

a. Institut Cervantes de Tunis, Juin 2024

b. Foire du Livre, 2025

c. Canakkale, Turquie, 9–10 Octobre 2025

d. CRASC Oran, 19 Octobre 2025

e. XXVII FORO de Valence, Espagne, 22–24 Octobre 2025

6. Participation au projet «Benengeli: 5 années, 5 sens, 5 continents», dialogue entre écrivains, Institut Cervantes, Tunis, Mai 2025

7. Court-métrage: Tunisie Andalouse de Fériel Ben Mahmoud: 2023

8. Présentation de l’Anthologie espagnole en langue arabe, Palais du Roi Idris Al Senussi, Tripoli, Libye, 18 Septembre 2024

L'ensemble de mes recherches repose principalement sur l'exploitation des archives espagnoles, notamment celles de Simancas, de l'Archivo Histórico Nacional de Madrid, de la Bibliothèque nationale de Madrid, les Archives du Ministère des Affaires Etrangères de Madrid, ainsi que des archives de l'Alhambra de Grenade et de la Mairie de Palma de Mallorque, parmi d'autres fonds documentaires espagnols.



