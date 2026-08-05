Béchir Mahjoub – Mohamed Amara : Un brillant mathématicien et un compagnon de route fiable dans la construction de l’université tunisienne

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Mohamed Amara.

J‘ai connu Mohamed en 1955-56 à l’institut des hautes études de Tunis le noyau de l’université tunisienne, aux cours de mathématiques générales. C’était le professeur Pallu de la Barrière qui nous avait fait aimer les mathématiques.

Nous avons suivi après chacun de son côté deux voies parallèles (qui contrairement à la théorie d’Euclide) se rencontraient en un point fixe que sont les mathématiques. Ces deux voies étaient bien parallèles mais visaient ce point fixe.

Mohamed était pour moi un ami très cher un brillant mathématicien et un compagnon de route fiable dans la construction de l’université tunisienne. Il avait consacré sa vie à la transmission du savoir et à la formation de plusieurs générations.

Béchir Mahjoub

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