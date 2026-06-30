Qui est Faysal Bayouli, candidat de la Tunisie au poste de secrétaire général de l’Union africaine des télécommunications

La Tunisie présente l’une de ses compétences internationale reconnues en télécommunications, Faysal Bayouli, pour diriger l’Union africaine des télécommunications (UAT), durant la période 2027 - 2030. Avec plus 25 ans d’expérience, il possède une solide expertise en technologies de communication, une maîtrise reconnue de la diplomatie multilatérale et une expérience avérée en gouvernance de financement de projet. Il a successivement occupé des postes de haute responsabilité au sein de du Ministère des Technologies de la Communication, tout en représentant la Tunisie et le Groupe Africain dans les instances les plus élevées de l’UIT, de l’UAT, de l’UPU et de l’Union Africaine.

L’élection du secrétaire général de l’UAT aura lieu lors de 7e session ordinaire de la Conférence des Plénipotentiaires (CPL-2026), qui se tiendra les 23 et 24 juillet 2026 à Abuja, au Nigeria, et ce pour un mandat de quatre ans allant de 2027 et finissant en 2030. La Conférence plénipotentiaire aura également à élire les membres du conseil d’administration de l’Union, la Tunisie y a présenté sa candidature.

L’UAT dont le siège est établi à Nairobi (Kenya), a été fondée en 1977 en tant qu'agence spécialisée de l'Organisation de l'unité africaine (devenue Union africaine), dans le domaine des télécommunications. Elle compte actuellement 48 États membres issus des gouvernements et 43 membres associés de la région africaine et d'ailleurs. La Tunisie, et la zone Afrique du Nord plus largement n’ont jamais occupé le poste de secrétaire général de l’Union. La qualité du candidat présenté, sa vision et son plan d’action lui confèrent de réelles chances pour remporter cette élection.

Dans le cadre de la mobilisation du soutien aux candidatures tunisiennes au sein de l’UAT, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, accompagné de M. Sofiène Hemissi, Ministre des Technologies de la Communication, a reçu, vendredi 26 juin 2026 les Chefs des Missions Diplomatiques africaines accrédités en Tunisie. Aussi, des contacts diplomatiques s’intensifient au niveau des deux ministres avec leurs homologues africains et les ambassadeurs de Tunisie couvrant les États-Membres ont été instruits à cet effet.

La candidature de Faysal Bayouli a été endossée par la Ligue des États arabes et bénéficie du soutien de nombreux pays africains qui apprécient sa longue expérience et partagent sa vision pour l’accélération des Tics sur le continent. Titulaire d’un Mastère en gestion des PTT, (ENSPTT Paris), d’un diplôme d'Inspecteur (Sup'Com Tunis), et d’un diplôme de gestion marketing (FSEG, Sfax), il était recruté jusqu’à tout récemment comme conseiller technique par l’UIT pour son Bureau régional Arabe au Caire. Il avait été élu président de la Commission budgétaire — AMNT, New Delhi (UIT), président de la Coordination du Groupe Africain — PP 2022 (UIT) et participé activement dans différentes instances de l’UIT et de l’UAT.

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Faysal Bayouli a développé une vision stratégique à soumettre aux États-Membres de l’UAT, ainsi qu’un plan d’action détaillé. Il s’engage à faire de l'UAT le catalyseur qui permet à chaque citoyen, chaque entreprise et chaque gouvernement africain de saisir pleinement les opportunités de l'ère numérique.

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