Anouar Attia: Elle est “elle” et son pays

Je sais je sais

Tu aimes la Mona Lisa

Qui depuis son tableau sourit

Je sais je sais

Tu aimes aussi Barbara

Qui pleure sous la pluie

Mais à ta Lisa à ta Barbara

Je préfère celle que moi j’aime

Qu’Elle pleure ou qu’Elle sourît

Elle est Elle et son pays

Son pays le mien

Se parfume au jasmin

En met une fleur ou un bouton entre ses seins

Me dit Est-ce que tu m’aimes

Aussi fort que tu dis

Je lui dis Sans Toi rien n’est la vie

Elle a ce regard

Tantôt rêveur tantôt coquin

Qui dit que songe est la vie

Dont Elle chante la mélodie

Car de sa bouche les mots coulent en poésie

Chante en langues d’ailleurs et d’ici

Chante en mots de chair qui frémit

De demi-avouées envies

D’en dire plus qu’elle ne dit

Mots en points contrepoints

D’Elle qui dans des alcôves gémit

D’enfants de Gaza qu’on tue

Tu me dis

Tu lui enlèves ce regard et cette poésie

Que reste-t-il d’Elle qui en toi

Nourrit cette Passion d’Elle

Et la justifie ?

Ni ce regard ni cette poésie, cher ami,

Je n’ai envie de lui enlever

Ni non plus ces cheveux dorés au soleil de son pays

Ni cette bouche en cœur

Qui te fait rêver de houris

Aux baisers goût de miel

Parfumé à la giroflée sauvage

A l’eau de rose et au nesri

Tout ce que je veux bien lui enlever

Ce sont ses escarpins de vair

Puis, au pied du lit,

En tendresse ou en brusquerie

Son estival ou hivernal habit

Quand alors Elle déploie ses ailes

A tire-d’aile m’emporte au Paradis

Anouar Attia

ROMANTICA,

Sahar éditions, Octobre 2025, pages 121-122.



