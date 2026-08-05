Pr Nihel Ben Amar – Le recteur Mohamed Amara: Sa priorité absolue était de bâtir des enseignements d’excellence

J’ai eu le privilège de connaître le fondateur et le premier directeur de l’INSAT qu’il a été, davantage que le professeur de mathématiques, ma spécialité étant tout autre.

Mohamed Amara a parcouru les universités françaises pour convaincre de jeunes enseignants-chercheurs, récemment diplômés ou sur le point de l’être, de rentrer en Tunisie afin de participer à cette ambitieuse aventure. Son objectif était de constituer un institut résolument tourné vers l’avenir, porté par une nouvelle génération d’universitaires. C’est ainsi que l’INSAT s’est doté d’un corps enseignant composé majoritairement de maîtres-assistants, et de 3 professeurs mutés.

Le professeur Mohamed Amara était un directeur profondément investi dans la vie de l’institut. Sa présence quotidienne, son charisme, sa rigueur et sa bienveillance inspiraient confiance et respect.

Sa priorité absolue était de bâtir des enseignements d’excellence, conscient que la qualité de l’enseignement constituerait le socle de la réputation future de l’INSAT. Tout était alors à créer: les programmes, les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques, les fascicules pédagogiques, les manipulations en laboratoire, ainsi que les cahiers des charges techniques des équipements à acquérir pour la formation.

Par son autorité naturelle, son expérience et sa vision, il savait maintenir un équilibre subtil entre une administration nécessairement exigeante et un corps enseignant jeune, enthousiaste et animé par le désir de réussir. Il créait un climat où la discipline n’excluait ni la confiance ni le dialogue.

Au-delà de ses qualités de bâtisseur, Mohamed Amara avait compris qu’une grande institution est aussi une communauté humaine. Il veillait à rassembler la famille de l’INSAT lors de moments fédérateurs, notamment à l’occasion de la rentrée universitaire et des cérémonies de clôture de l’année académique.

Ces rencontres étaient l’occasion de partager avec l’ensemble du corps enseignant un bilan transparent des activités pédagogiques, scientifiques et financières de l’institut, renforçant ainsi le sentiment d’appartenance à une œuvre collective.

En évoquant aujourd’hui sa mémoire, c’est celle d’un visionnaire, d’un bâtisseur et d’un homme de valeurs qui s’impose. Son empreinte demeure profondément inscrite dans l’histoire de l’INSAT et dans le parcours de celles et ceux qui ont eu l’honneur de participer, à ses côtés, à la naissance de cette grande institution.

Que Dieu l'entoure de Son infinie miséricorde et lui accorde le repos éternel.

Nihel Ben Amar

Professeure Génie Chimique, INSAT

Titulaire de la Chaire Unesco Ède sur l’Eau, les déchets et l’énergie pour le développement durable des villes

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