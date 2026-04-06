Mme Samira Guiza, nouvelle première présidente du Tribunal administratif: Un rôle encore plus important pour la justice administrative

Elle y a effectué toute sa carrière de magistrate, pendant plus de 32 ans et demi, montant ses marches une à une, et a gravi tous les échelons de la justice administrative. Samira Guiza, épouse Oueslati, qui vient d’être nommée première présidente du Tribunal administratif tunisien, est issue des rangs. Douzième en titre depuis la création de cette prestigieuse institution par la loi n° 7 2- 40 du 1er juin 1972, elle succède à Abdesselem Mehdi Grissiaâ qui y a officié de 2016 jusqu’à début mars dernier. Mme Guiza était jusque-là présidente de chambre de cassation, poste qu'elle a occupé pendant sept années.

Un siège historique Le Tribunal administratif tunisien est installé dans un bâtiment emblématique sis à la rue de Rome, au cœur du centre-ville de Tunis, classé monument historique depuis le 15 janvier 2001. Conçu au début du siècle dernier par l’architecte français Auguste Peters, pour accueillir la succursale de la Banque d’Algérie, il épouse un style architectural éclectique, typique de son époque, mêlant influences européennes et éléments décoratifs locaux. Il a été construit en 1907. Au lendemain de l’indépendance, il sera mis à la disposition du Front de libération nationale algérien (FLN). Le Parti socialiste destourien y établira par la suite son siège pendant quelques années, avant que le Tribunal administratif y soit installé.

Dans ses nouvelles fonctions de première présidente du Tribunal administratif tunisien, elle est, ès qualité, vice-présidente du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et présidente du Conseil provisoire de la justice administrative. Par ailleurs, elle assure au nom de la Tunisie la présidence de l’Union arabe de justice administrative pour un mandat de deux ans (2026 -2027).

Juriste de formation, titulaire d’une maîtrise et d’un diplôme d’études approfondies en droit ainsi que du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa), elle est aussi une fervente sportive. De sa famille qui a donné à la Tunisie de hautes compétences et au football des joueurs stars, elle a hérité l’excellence dans les études et la passion du sport. Ainsi, la juriste est aussi la présidente de l’association sportive du Tribunal, après avoir été notamment présidente du comité de discipline de l’Agence nationale de lutte contre le dopage.

Major de sa promotion en licence en droit (1988) à la faculté de Droit et des Sciences politiques de Tunis (Tunis III), Samira Guiza décrochera sa maîtrise, option droit public (1989), puis son DEA, option droit public interne (1991). Forte de son Capa, elle s’inscrira en tant qu’avocate au barreau de Tunis (1992 -1993) et sera assistante universitaire contractuelle puis vacataire, chargée des cours de droit administratif et de finances publiques à l’Institut supérieur de comptabilité de Tunis (Iscae, 1992 -1995). Mais sa véritable vocation, c’est au sein du Tribunal administratif tunisien qu’elle la trouvera en le rejoignant en 1993.

Successivement, Mme Guiza sera conseiller adjoint, conseiller, commissaire d’Etat, présidente de chambre de première instance, commissaire d’Etat général, présidente de chambre d’appel et présidente de chambre de cassation.

Ce beau parcours explique les raisons qui ont fait que sa nomination a été fort bien accueillie par ses pairs. Sa longue expérience lui fournira une solide expertise en matière de justice administrative. Sa compétence et son intégrité sont reconnues.

Une pièce maîtresse

A la tête d’une institution regroupant plus de 240 magistrats, Mme Guiza aura à poursuivre et à consolider une mission de la plus haute importance: contrôler et garantir la légalité des actes administratifs, faciliter davantage les procédures, raccourcir les délais de traitement des affaires et poursuivre la modernisation du fonctionnement. Le renforcement des effectifs et des moyens matériels, la généralisation du système d’information et de la plateforme électronique et l’achèvement des travaux d’aménagement des annexes figurent parmi les priorités.

Capitalisant sur l’œuvre de ses prédécesseurs et s’appuyant sur un corps de magistrats de haut niveau ainsi qu’un greffe et une administration de grande compétence, Mme Guiza s’investit pleinement dans ses nouvelles fonctions.

Doté d’un rôle central dans l’Etat de droit et consacré dans son indépendance et sa mission par la Constitution, le Tribunal administratif tunisien est reconnu pour la qualité de ses arrêts, souvent érigés en jurisprudence, et pris en référence à l’étranger.

Douze présidents 1. Abdessalem Knani, 1973-1976 2. Mohamed Senoussi, 1979-1988 3. Hamed El Abed, 1988-1991 4. Rachid Sabbagh, 1991-1992 5. Béchir Tekkari, 1992-1999 6. Taieb Elloumi, 1999-2004 7. Abdehakim Bouraoui, 2004-2007 8. Ghazi Jeribi, 2007-2011 9. Raoudha Mechichi, 2011-2014 10. Mohamed Faouzi Ben Hammed, 2014-2016 11. Abdesselem Mehdi Grissiaâ, 2016 à mars 2026 12. Samira Guiza, épouse Oueslati, depuis mars 2026.

Tranchant les litiges entre administration et administrés, le Tribunal administratif est en fait un ordre juridictionnel, parallèle à l’ordre judiciaire, qui a un domaine de compétences aussi riche que diversifié. Il intervient dans plusieurs types de conflits (sanctions disciplinaires, marchés publics et contrats administratifs, contentieux fiscaux ou électoraux, la protection des droits et libertés fondamentaux, et le contrôle des décisions liées à la transition démocratique).

Il accorde des réparations dans les affaires de pleine juridiction, notamment en matière de responsabilité administrative.

Le Tribunal administratif s’emploie à faire face à la surcharge des dossiers, à la réduction des délais et au renforcement de sa décentralisation, cherchant à accroître son efficacité opérationnelle et ses effectifs. Le nouveau système d’information intégré est appuyé par une plateforme en intranet. C’est ainsi qu’une première audience entièrement numérique a été réussie à la Chambre régionale de Gabès, le 12 février 2026, traitant de dossiers exclusivement sous format numérique, sans recours au support papier. La prochaine étape consistera à permettre aux justiciables, avocats et administrations publiques de créer leurs propres comptes personnels sécurisés pour y déposer leurs requêtes, échanger leurs mémoires par voie électronique et suivre à distance l'évolution de leurs dossiers.

De nombreux autres chantiers consolidant davantage la place de la justice administrative verront le jour. La nouvelle première présidente du Tribunal administratif veillera à les faire aboutir avec le succès escompté.

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