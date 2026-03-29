Pionnière de l’océanographie tunisienne, la Professeure Founoun Chakroun est décédée
Elle aura profondément marqué l’histoire des sciences marines en Tunisie, au Maghreb et en Méditerranée. La Professeure Founoun Chakroun, pionnière de l’océanographie en Tunisie est décédée. Elle a été la première directrice de l’Institut Océanographique et des Pêches de Salammbô (aujourd’hui INSTM), de 1967 à 1971, avant d’être rappelée pour exercer les mêmes fonctions de 1976 à 1978.Professeure Chakroun a été l’une des premières femmes à occuper un poste de direction scientifique en Tunisie et dans le monde arabe et a été de 1979 à 1997, enseignante à l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), formant plusieurs générations de cadres et chercheurs.Par son engagement, elle a posé les bases de l’océanographie moderne en Tunisie, valorisé les écosystèmes marins méditerranéens, inscrit la recherche tunisienne dans les réseaux internationaux et ouvert la voie à des générations de scientifiques, en particulier des femmes
Son palmarès international est très riche:
1961: Participation à une sortie scientifique à Villefranche-sur-Mer, haut lieu de l’océanographie méditerranéenne.
1977: Participation à une mission du Capitaine Jacques Cousteau à bord de la Calypso en Méditerranée. Elle s’inscrit dès lors dans les grands réseaux scientifiques internationaux.
• Vice-Présidente de la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée (CIESM), 1965 – 1970 et1972 – 1990.
• Vice-Présidente de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM-FAO), 1968 – 1972.
Ses travaux sont consultables dans le Bulletin de l’Institut Océanographique et des Pêches de Salammbô (aujourd’hui INSTM) depuis les années 1960: https://www.instm-bulletin.tn/index.php/bulletin
Son parcours exemplaire reste une source d’inspiration et rappelle que la passion, le courage et la détermination peuvent transformer la science et la société.
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