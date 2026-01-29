Arab Tunisian Bank publie son premier reporting de durabilité ESG – Exercice 2024

«Arab Tunisian Bank (ATB) annonce la publication de son premier reporting de durabilité ESG au titre de l’exercice 2024, marquant une étape structurante dans son engagement en faveur de la finance durable et de la transparence extra-financière: Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la Bourse de Tunis (BVMT) et de la Banque Mondiale, et a été menée en conformité avec les standards nationaux en vigueur ainsi qu’avec les référentiels internationaux reconnus en matière d’ESG.

À travers ce reporting, ATB réaffirme sa volonté d’intégrer pleinement les enjeux environnementaux, sociaux et de Gouvernance dans sa stratégie, sa Gouvernance et ses activités, tout en renforçant la gestion des risques, la création de valeur durable et la confiance de ses parties prenantes.

Cette première publication constitue une base de référence pour le suivi des performances ESG de la banque et traduit l’engagement d’Arab Tunisian Bank à accompagner la transition vers une économie plus responsable et durable en Tunisie.»





