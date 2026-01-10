Galerie d’art: Artémis rouvre!

Elle manquait beaucoup à ses artistes-peintres, comme à ses visiteurs et au paysage culturel à El Manar et El Menzah 9. Après une longue fermeture, la galerie d’art Artémis, fondée en 2005 par Ridha Amouri et sa femme Feyrouz, rouvre ses portes : rénovation, éclairage soigné, cimaises traitées et une très belle exposition. Il aura fallu beaucoup de courage et d’efforts à Feyrouz pour qu’elle s’y investisse avec succès, sept mois seulement après le décès de Ridha en mai dernier. Ensemble, ils avaient lancé la première galerie, au début des années 1980, à la Cité Jamil, avant de migrer à El Menzah 9. Et ensemble, ils avaient réussi une success story, multipliant les expositions, mettant en exergue de jeunes talents prometteurs et de grands noms des arts plastiques tunisiens. Ridha se consacrera davantage à sa mission de conseiller auprès de Si Mohamed Amouri, qui s’ingéniait à enrichir sa superbe collection d’art dont une partie est exposée dans ses hôtels, notamment l’Hasdrubal Yasmine Hammamet. Feyrouz lui donnera un coup de main au sein de l’Association pour les arts et la culture Mohamed-Amouri. Plusieurs fois Ridha et Feyrouz étaient tentés de relancer la galerie, mais ce n’était guère facile à entreprendre.

Comme la réalisation d’un vœu cher à son mari défunt, elle s’attelle à la tâche et y parviendra. La réouverture, le 16 décembre 2025, a été digne des grandes galeries. Un superbe concert de musique a été donné à cette occasion, suivi d’un cocktail, en présence d’un public nombreux. Aida Niati a captivé les convives par sa belle voix alors que les cimaises offraient des œuvres d’artistes majeurs tunisiens, algériens et marocains.

Puisant dans la propre collection constituée avec Ridha, Feyrouz Amouri a sorti pour cette exposition de « renaissance » des tableaux de Hatem El Mekki, Néjib Belkhodja, Abderrazak Sahli, mais aussi ceux de Nabili (Maroc), Stambouli et Amraoui (Algérie). Pour marquer cet évènement, l’Association Mohamed-Amouri a prêté des œuvres d’Aly Ben Salem. Voir de grandes figures maghrébines appartenant à deux générations successives, inscrites chacune avec son style dans une modernité plurielle, envoie un signal fort de ce que la galerie Artémis-Ridha Amouri est capable de monter.

Les visiteurs, comme les collectionneurs, y trouveront leur bonheur.

Artémis-Ridha Amouri

30, rue Hacène Knani, El Menzah IX A, Tunis.

