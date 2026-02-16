Férid Ben Tanfous: Le banquier et le consul honoraire

Son esprit d’audace et sa vision de l’économie tunisienne nous manqueront. Le décès de Férid Ben Tanfous longtemps directeur général de la TFB (Paris), de la BDET, de la BNA et de l’ATB, suscite une vive affliction. A la Banque centrale de Tunisie dont il avait pris le moule, puis dans l’accomplissement de ses autres charges, il a toujours fait preuve d’une intelligence vive et d’une compétence confirmée. Le banquier était reconnu pour sa grande connaissance du marché et sa maîtrise des financements.

Férid Ben Tanfous avait été également consul honoraire de Suède à Tunis. Lorsque le Royaume a décidé de fermer son ambassade, en raison de tensions diplomatiques entre les deux pays, il a été d’un concours très apprécié tant par les autorités tunisiennes que suédoises. Avec finesse et amabilité, il s’est acquitté de cette fonction. Le Roi de Suède Carl XVI Gustaf l’a élevé au grade de Commandeur de l’Ordre Royal de l’Etoile Polaire.



