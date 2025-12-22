La BERD et l’UE appuient un financement vert et inclusif en Tunisie

Un prêt de 10 millions d’euros accordé à l’UBCI dans le cadre du Programme de financement d’une économie verte

• La BERD prête 10 millions d’euros à l’UBCI dans le cadre du Programme de financement d’une économie verte en Tunisie

• Ce financement aidera à octroyer des prêts verts au secteur privé tunisien

• Un programme de coopération technique et des subventions incitatives financés par l’UE accéléreront l’adoption de technologies résilientes au changement climatique

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé un prêt de premier rang non garanti de 10 millions d’euros à l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI), l’une des principales banques privées tunisiennes.

Cet accord de prêt est l’un des premiers à être signé dans le cadre du Programme de financement d’une économie verte (GEFF) de la BERD en Tunisie. L’UBCI prêtera ces fonds au secteur privé tunisien, notamment pour appuyer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), ce qui contribuera à réduire les inégalités de genre en matière d’accès au financement vert. Ce programme vise à appuyer la transition vers une économie verte en accroissant le financement des technologies et services bas carbone et résilients au changement climatique.

Il sera soutenu par un programme complet de coopération technique qui, financé par la BERD et l’Union européenne (UE), aidera l’UBCI à élaborer, à mettre en œuvre, à vérifier et à suivre les projets. Ce programme contribuera également, en formant le personnel de l’UBCI et en renforçant ses capacités, à promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes au financement climatique.

Dans le cadre de ce prêt, l’UE accordera également des subventions incitatives aux sous-emprunteurs éligibles qui auront mené à bien et fait vérifier leurs investissements verts, le but étant d’encourager les MPME à adopter des technologies vertes de pointe.

Ce nouveau financement est étayé par le Currency Exchange Fund (TCX), mécanisme qui, soutenu par l’UE, favorise la croissance des marchés financiers dans les économies en développement et offre aux banques tunisiennes une couverture des risques de change à un prix réduit.

Mark Davis, directeur principal de la BERD chargé de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen, a déclaré : « Avec ce nouveau prêt au titre du GEFF accordé à l’UBCI, nous célébrons une étape importante dans notre promotion des investissements verts aux côtés de TCX et de l’UE, conformément à notre approche de transition vers une économie verte. Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat de longue date avec l’UBCI en appuyant les petites entreprises et en accroissant le financement de projets plus verts ».

Mohamed Koubaa, DG de l’UBCI, a ajouté : « En rejoignant le programme GEFF de la BERD, l’UBCI réaffirme sa détermination à appuyer l’économie verte et les entreprises tunisiennes. Ce partenariat stratégique nous permettra de mieux aider nos clients à répondre à leurs besoins de financement pour des projets portant sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la conservation de l’eau, devenue si précieuse dans le contexte mondial actuel ».

Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’UE en Tunisie, a déclaré : « L’Union européenne se félicite de la signature de cette nouvelle opération dans le cadre du GEFF, qui illustre notre engagement fort à accélérer la transition verte de la Tunisie en réduisant les risques liés aux investissements et en élargissant l’accès des entreprises locales à un financement durable. Avec la BERD, l’UE reste déterminée à aider la Tunisie à traduire ses ambitions climatiques en projets susceptibles de bénéficier d’un concours financier, appuyant concrètement les PME, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la résilience hydrique ».

Fondée en 1961, l’UBCI a son siège à Tunis et dispose d’un vaste réseau de 102 agences à travers le pays. La banque propose une large gamme de produits et de services destinés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises. Elle est cotée à la Bourse de Tunis.

Depuis qu’elle opère en Tunisie, soit depuis 2012, la BERD a investi plus de 2,9 milliards d’euros dans 83 projets couvrant l’ensemble du pays, dont 65 % concernaient le secteur privé.

L’UE est le premier investisseur et partenaire commercial de la Tunisie, les entreprises européennes soutenant plus de 400 000 emplois. En 2025, nous avons célébré les 30 ans de l’Accord d’association UE-Tunisie. Depuis la signature du Protocole d’accord de partenariat stratégique en 2023, l’UE a mobilisé plus de 600 millions d’euros de subventions, ce qui a permis de lever environ 5 milliards d’euros d’investissements dans des secteurs clés tels que l’énergie, les transports et les PME.



