Roderick Drummond, ambassadeur de Grande Bretagne: An 1 en Tunisie

Fin spécialiste du monde qu’il n’a cessé d’explorer depuis 35 ans, l’ambassadeur de Grande Bretagne en Tunisie, Roderick Drummond, a clôturé fin septembre dernier sa première année en poste dans notre pays. Pendant cinq ans auparavant, il avait été ambassadeur à Bahreïn et avait servi à Riyad, Doha, Damas, Amman et Alger.

Ravi de se trouver en Tunisie, l’ambassadeur se déploie activement dans divers secteurs de la coopération bilatérale, multipliant les contacts avec les autorités ainsi que les principaux acteurs sur la scène. Sa première année aura ainsi été riche et intense, comme le mentionne le bilan dressé par l’ambassade.

Le commerce entre le Royaume-Uni et la Tunisie a considérablement augmenté, atteignant 753 millions de livres sterling en 2024.

• Exportations britanniques vers la Tunisie: 264 millions de livres sterling.

• Importations du Royaume-Uni en provenance de Tunisie: 489 millions de livres sterling.

Les avancées dans la révision des droits de douane agricoles ont porté sur un nombre limité de produits stratégiques, dont l’huile d’olive pour la Tunisie et les fromages pour le Royaume-Uni. Les deux parties œuvrent, pour parvenir à « une conclusion rapide et mutuellement bénéfique.

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord d’Association Tunisie–Royaume-Uni en 2021, les échanges bilatéraux ont atteint 753 millions de livres sterling, témoignant de la robustesse des liens économiques entre les deux pays.

En matière d’énergie, l’ambassadeur a accompagné la visite à Londres et à Aberdeen, du secrétaire d’État à la transition énergétique dans le cadre du protocole d’accord sur l’énergie durable entre le Royaume-Uni et la Tunisie. Une bonne occasion pour partager l’expertise britannique dans l’énergie éolienne et les interconnecteurs. Plusieurs domaines de coopération ont été identifiés pour soutenir les plans tunisiens de transition énergétique. Le Sous-secrétaire d’Etat a rencontré le ministre de la DESNZ, Lord Hunt, et les deux ont convenu d’avoir un plan d’action concret dérivé des objectifs dans un protocole d’accord.

Le secteur technologique présente des opportunités substantielles pour les entreprises tunisiennes, en particulier dans la fintech. Des événements comme la Fintech Week (28 avril - 2 mai 2025) et la London Tech Week (9‑13 juin 2025) ont offert aux entreprises technologiques tunisiennes des plateformes pour présenter leurs innovations, réseauter avec les leaders de l’industrie et explorer des partenariats.

Aussi, le secteur textile en Tunisie a une forte réputation pour la qualité et l’artisanat. En se concentrant sur des designs innovants et des pratiques durables, les entreprises textiles tunisiennes peuvent exploiter le marché de la mode et de l’habillement du Royaume-Uni, qui valorise les produits éthiques et de haute qualité.

En avril 2025, le projet de décarboniser les pêches artisanales en Tunisie : Promouvoir l’énergie propre pour des communautés côtières durables a été officiellement lancé. Il vise à tester un modèle d’autofinancement qui peut fournir des améliorations de moteurs électriques solaires aux petits pêcheurs de Ghannouch, Ajim et Kneiss à grande échelle. Cela pourrait entraîner des réductions matérielles de la pollution par le carburant et le bruit, des émissions de carbone et des coûts d’exploitation pour les pêcheurs.

Les flux de touristes britanniques en Tunisie a augmenté de 60% par rapport à l’année précédente, et on s’attend à la visite de 400 000 touristes cette année.

Le tourisme entre le Royaume-Uni et la Tunisie est renforcé grâce à de nombreuses initiatives:

• Connectivité aérienne améliorée: L’augmentation du nombre de vols directs et de la connectivité aérienne entre les deux pays peut rendre le voyage plus pratique pour les touristes. Actuellement, nous avons 56-58 vols vers l’aéroport d’Enfidha par semaine et 4 vols vers l’aéroport de Djerba.

• Campagnes promotionnelles: Des campagnes marketing conjointes mettant en avant les attractions uniques et le patrimoine culturel de la Tunisie peuvent attirer plus de touristes britanniques.

De nombreux accords ont été signés en matière d’éducation, de transformation sociale, de protection du patrimoine et autres.

L’ambassadeur Roderick Drummond aura mené avec succès autant de dossiers, même si la coopération bilatérale aspire à davantage de soutien et de réalisations.







