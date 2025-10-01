Maher Zouari, après 16 ans aux commandes de Tunisie Clearing, passe la main à Sofiane Hammami

Sa compétence, sa sagesse et sa rigueur ont permis pendant plus de 16 ans au dépositaire central tunisien des titres et gestionnaire du système de règlement / livraison, Tunisie Clearing de connaître une montée en performance. Maher Zouari qui s’y est pleinement investi passe la main à compter de ce 1er octobre 2025 à Sofiane Hammami, qui s’y est préparé tout au long de ces derniers mois.

C’était début septembre 2009, quand Maher Zouari devait assurer la relève de la fondatrice de la Sticodevam, Mme Zeineb Slim, une grande figure de la banque et du marché financier. Pendant 15 ans, elle avait construit, pièce-par-pièce la nouvelle architecture de la Bourse de Tunis et de son dispositif composé de l’Association des intermédiaires en Bourse (AIB) et de l’organisme en charge des titres et des transactions. Le modèle fonctionnera. Maher Zouari s’appliquera à développer la Sticodevam qui, à la faveur de son 10ème anniversaire, deviendra Tunisie Clearing. Plus qu’un changement d’enseigne, une nouvelle dimension, soutenu par des compétences dynamiques, une organisation dédiée à l’efficience et un système d’information puissant.

Economiste, spécialiste en finances publiques (3ème cycle réussi en 1990), cet ancien Inspecteur général des Finances aligne, 40 au de services, au sein du ministère des Finances puis de Tunisie Clearing. Il a, en effet, représenté le gouvernement auprès de la bourse pendant dix ans (1995-2005), fait partie du collège du Conseil du Marché Financier (6 ans) et siégé au conseil d’administration de nombre de banques, notamment la BNA, la BTL et NAIB.

Maher Zouari, sur la même lancée que sa prédécesseure, Zeineb Slim auront fortement marqué Tunisie Clearing et accompagné sa mutation significative. C’est désormais à Sofiane Hammami d’enrichir cet héritage si précieux.

Avec trente ans d’expérience professionnelle, dont la moitié au sein du Conseil du marché financier, il apporte une connaissance approfondie des différents mécanismes. Sofiane Hammami, titulaire d’un master en économie de l’Université de Caen-Basse Normandie en France et du certificat CIIA (Certified International Investment Analyst), avait dirigé Axis Capital Bourse, BIAT Asset Management, el département Recherche et Développement de Tunisie Valeur Asset Management. Depuis mai 2023, il avait rejoint Tunisie Clearing en qualité de directeur général adjoint…



