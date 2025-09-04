Quatre jours sans ma mère le nouveau livre de Ramsès Kéfi

Journaliste talentueux (Rue 89, Libération…), Ramsès Kéfi, d’origine tunisienne, entame une carrière prometteuse de romancier. Il vient de publier, fin août dernier, un premier roman, déjà remarqué, intitulé Quatre jours sans ma mère, aux éditions Philippe Rey. Un texte d’une grande sensibilité, sur fond d’émigration tunisienne en France.



