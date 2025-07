Les amateurs de bande dessinée seront régalés. Nada Dagdoudg, maître-assistante à l’Université de Gafsa, leur offre une création originale portant sur l’écologie, l’amitié et la vie, qui leur fait connaître et aimer la Tunisie. Elle a créé, pour porter son message engagé, le personnage d’une jeune fille attachante, Yeza, intelligente, curieuse, drôle. «Curieuse, active et déterminée, souligne Nada, elle est rigolote, hautement émotive et aime être entourée d’amis sincères. Sa sensibilité et son amour pour la nature font d’elle un être distingué qui a un cœur aussi tendre que généreux… De Bizerte à Ras Jebel, elle explore un monde coloré entre nature en danger. Une histoire qui raconte l’amitié, les premiers émois… et la rencontre exceptionnelle avec «3affour», une perruche verte …Une BD douce, engagée et pleine de vibe !»

Le scénario, le dessin et la couleur sont de Nada Dagdoug. Zied Werda a apporté sa contribution dans la mise en couleur en tant que dessinateur second de décor.

Le plus : c’est la chanson «Mon prénom est Yeza» qui accompagne ce livre grâce au QR Code.

Caricaturiste, humoriste dans l’âme et très douée, Nada Dagdoug, titulaire d’un doctorat en sciences et pratiques des arts autour du thème de l’éducation à l’image et par l’image en milieu parascolaire tunisien, est très créative. Elle sait façonner ses personnages, leur donner vie et parole, exprimer leurs émotions, décrire leur engagement contre les injustices et les absurdités sociales, pour l’environnement. Yeza vient en tome 1, sous le titre de «Tempête des cœurs, tempête des sachets».

Très agréable à lire…

Yeza

de Nada Dagdoug

Editions La voix du livre, 2025

