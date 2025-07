Zakia Bouassida: Croire au livre et au livre audio

Cliquez sur un QR code et vous plongerez dans un récit merveilleux. Vous êtes à l’écoute, sur votre smartphone, d’un livre audio fascinant, raconté par une belle voix, dans un univers sonore illustré, comme ceux que produit Zakia Bouassida. Une véritable saga.

Juin dernier aura été un mois intense pour Zakia Bouassida. Cette normalienne devenue pionnière dans le livre audio enchaîne les événements. Prospection active au Paris Books Market, bourse de cession et d’achat de droits d’auteur, lancement de deux nouveaux livres L’odyssée de Tamra d’Issam Marzouki, doublé en audio et Yeza de Nada Dagdoug, et participation à la conférence que l’Alliance internationale des éditeurs indépendants tient à Tunis : elle se bat sur tous les fronts. De chaque manifestation, Zakia Bouassida essaye d’apprendre le plus, d’établir des contacts et d’avancer dans ses projets. Au Paris Books Market, elle s’est imprégnée du système de vente-achat des droits d’auteur et a acquis la conviction que le livre audio, qui est encore à ses débuts en Tunisie, ne tardera pas à se développer. Les tendances pour l’édition jeunesse poussent au-delà de la représentation de l’humain vers la nature, les animaux et les personnages fictifs. En vogue également la fantaisie qui n’est liée ni au lieu ni au temps.

Le livre audio suppose l’ancrage d’une culture de l’écoute qui se pratique à tout moment de la journée, en tout lieu. Cela exige la disponibilité sur des plateformes accessibles de versions audio de qualité, avec des voix appréciées, un environnement sonore approprié et une conformité aux normes requises. Zakia y croit. Passionnée de littérature et d’audiovisuel, elle jouit d’une double formation solide. A l’Ecole normale supérieure (2009), elle choisira comme sujet de mémoire de maîtrise, sous la direction de Héla Ouardi, «L'art de la fugue dans les "Exercices de Style" de Raymond Queneau». Poussant plus loin, elle obtiendra un master 2 à la Sorbonne nouvelle en études cinématographiques et audiovisuelles (2012). De retour à Tunis, elle plongera dans divers projets culturels, audiovisuels et d’édition qui enrichiront son expérience.

Zakia est alors fin prête pour se lancer à son propre compte, en créant avec son époux, en 2021, les Editions la Voix du livre (www.liveox.co).

Les débuts n’étaient pas faciles, se concentrant uniquement sur des livres audio. Premier projet, à tout seigneur, tout honneur : Le Petit Prince. Le comédien Jamel Madani acceptera aimablement de prêter sa voix. L’exercice a été riche en enseignements. Zakia devait chercher de bons textes, de belles voix, de bons studios d’enregistrement, de bons ingénieurs du son et illustrateurs… Elle y parviendra non sans peine. Puis, se résoudra à monter son propre mini-studio et mettre la main directement à l’enregistrement et au montage, laissant la dernière touche à un professionnel talentueux.

Les premières commandes furent des livres publiés par des éditeurs et des organismes convaincus de les éditer également en version audio. Le coût d’un livre audio dépend du volume, du choix du narrateur qui prêtera sa voix, de l’univers sonore, de la musique. Il faut compter pas moins de 2 500 euros pour un roman de 200 pages. Mais, c’est très variable.

La qualité fournie par Zakia sera encourageante pour aller de l’avant. Elle se mettra à produire ses propres titres et les placer sur différentes plateformes d’écoute. Son catalogue compte aujourd’hui 14 titres attractifs. Les résultats, bien que timides, l’inciteront à poursuivre sa démarche. Elle s’investira dans le concept du livre mixte, avec une version imprimée et une deuxième audio. Un pont sera alors établi entre les deux. L’audio-lecteur, dira-t-elle, aimera acheter le livre.

Pour le livre imprimé, outre le texte, l’illustration, la maquette, l’impression et la finition sont importantes. Les coûts sont élevés et l’écoulement en librairies est lent. Elle se battra sur les deux fronts.

Zakia cherche à donner l’envie de lire, d’écouter et de se décrocher de l’écran. Pour cela, elle doit assurer une plus grande visibilité à ses livres audio sur les plateformes. Elle sait que la rentabilité se fera à moyen terme, en comptant 5 à 6 ans, sans que cela la décourage.

De la passion, de l’énergie et de la créativité: Zakia Bouassida promet de grandes réussites.