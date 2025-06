Le général François Lecointre, ancien chef d’état-major des armées, grand chancelier de la Légion d’honneur: Dissuader

Quel regard promène sur le monde un ancien officier général qui a été pendant 40 ans sur les principaux champs de bataille dans le monde et à diverses fonctions jusqu’à celles de chef d’état-major des armées en France? Le général d’armée (r) François Lecointre, promu en 2023, après son départ à la retraite, grand chancelier de la Légion d’honneur, se distingue par la lucidité et la profondeur de ses analyses. Et son franc-parler. Dans un nouveau livre intitulé «Entre guerres» (Gallimard), il revient sur sa vocation et sur ses «guerres» (Irak, Koweït, Somalie, Rwanda, Sarajevo…). Il réserve une bonne partie de son ouvrage à quatre notions fondamentales : le pourquoi d’un engagement, la peur, le combat et la fraternité. Au cœur de son interrogation : comment ne pas perdre son humanité et se laisser envahir par le «surgissement de l’animal qui gît en moi».

Le général Lecointre mesure le poids que représente pour les militaires l’obéissance à l’ordre de donner la mort. Tout soldat doit l’assumer pour défendre la souveraineté du pays, mais aussi les valeurs de la nation, et pour «contribuer à rétablir le droit». Est-ce toujours accompli ? «Le Koweït a été libéré, répond-il. Les pays de l’ex-Yougoslavie sont en paix, tout comme le Rwanda, ou la Côte d’Ivoire. Dans d’autres pays, nous avons réussi à restaurer une situation moins pire qu’elle ne l’était auparavant, comme par exemple du temps de Daech qui semait la terreur et contrôlait des zones importantes. Souvent, nous avons pu éviter le pire. C’est une satisfaction insuffisante, mais c’est une très belle justification.»

La guerre revient, sous diverses nouvelles formes et différentes configurations, en tout acharnement, et dans un déni du droit militaire et du droit humanitaire internationaux. Comment se préparer à la livrer, et être le plus dissuasif possible ? L’Europe se réveille brusquement de 40 années d’insouciance et de désarmement, dépendante de l’Otan et de Washington. Les Etats-Unis d’Amérique accélèrent leur basculement vers le Pacifique et confirment, avec d’autres puissances, leur détermination à déconstruire l’ancien ordre international, se déliant des anciennes règles et cherchant à imposer les leurs. Comment se dessine alors le nouvel ordre international ? Acteur et témoin à des postes avancés sur les théâtres de guerre et dans les états-majors, le général Lecointre soulève des questions fondamentales, fournissant des récits vécus, tirant des enseignements et partageant ses inquiétudes. Il alerte les Européens, mais aussi leurs voisins (dont implicitement la Tunisie) sur les répercussions de ces transformations majeures.

Récemment de passage à Tunis, il était l’hôte de l’Académie Beït al-Hikma pour présenter son livre et surtout engager un débat sur les nouveaux enjeux stratégiques qui s’imposent. Nous en publions des extraits, ainsi que de bonnes feuilles de son livre.

Entre guerres

François Lecointre

Gallimard, 2024