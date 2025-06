L’UIB renouvelle son partenariat avec les festivals d’El Djem et de Dougga

Mécène principal de deux festivals prestigieux, El Djem et Dougga, l’UIB renouvelle à travers la Fondation Arts & Culture by UIB, son partenariat avec deux manifestations des plus prisées. Pour la troisième fois consécutive, d’un engagement triennal de près d’une décennie, avec Festival International de Musique Symphonique d’El Jem et pour la deuxième année consécutive avec le Festival International de Dougga, elle établit un pont entre deux fleurons de la scène culturelle et artistique. Les deux se déroulent dans des lieux emblématiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et ont su fidéliser leur public et lui proposer une programmation culturelle de très belle facture.

Avec ce double engagement, la Fondation Arts & Culture by UIB réaffirme de nouveau son ambition de pérenniser son action au bénéfice des arts et de la culture. Elle s’inscrit dans la durée aux côtés des grands événements culturels qui rythment notre pays. Et elle soutient de manière cohérente et structurée le développement de la scène artistique et culturelle. Depuis sa naissance en 2016, elle œuvre à faire de la culture un bien commun accessible à tous ainsi qu’un levier de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle. Son mécénat, qui ne se limite guère à un soutien financier, traduit son appui aux institutions culturelles et en faveur d’une communauté plurielle formée d’artistes et d’acteurs qui œuvrent inlassablement aussi bien à la promotion qu'à la sauvegarde du patrimoine tunisien. Aussi, ses actions ciblent naturellement le public dans sa diversité. Un public passionné et ouvert à différentes expressions culturelles et artistiques.

Célébrant le renouvellement de ces deux partenariats, en présence notamment la Fondation Arts & Culture by UIB

C’est l’occasion de féliciter le nouveau bureau de l'Association du Festival International de Musique Symphonique d'El Jem, récemment élu. Son engagement et son dévouement sont essentiels pour garantir le succès ininterrompu et la pérennité de ce festival emblématique.

Difficile d’évoquer le Festival d'El Jem sans avoir une pensée sincère à son fondateur, si Mohamed Ennaceur. Ancien maire d'El Jem, ancien ministre, ancien Président de la République, M. Ennaceur était le visionnaire qui a su métamorphoser - dès1986 - l'amphithéâtre romain d’El Jem en un haut lieu de la musique symphonique, offrant à la Tunisie une vitrine culturelle de renommée internationale.

C’est aussi l’occasion de rendre un hommage aux équipes des Festivals d’El Jem et de Dougga qui assurent avec brio la parfaite organisation de ces grands rendez-vous culturels. Et veillent surtout à offrir un accueil chaleureux au public. Ce sont des jeunes bénévoles passionnés et profondément attachés à leur ville. Et ils sont fiers -de par leur engagement sociétal - à porter haut l’étendard de la Tunisie. Leur présence à cette conférence de presse est un témoignage de notre complicité et de notre fidélité partagée.

Nous tenons, en outre, à remercier les membres du Bureau Directeur de la Fondation Arts & Culture by UIB ainsi que M. Philippe Dubois, Directeur Général de l’UIB. Ils œuvrent, avec discrétion et détermination admirable, pour que cette passion pour les arts et la culture se déploie - sans tabou - et se conjugue au futur.

Chers Convives,

Nous souhaitons, enfin, rendre un hommage sincère et particulièrement reconnaissant à M. Kamel Neji, Président de la Fondation Arts & Culture by UIB et Président du Conseil d’Administration de l’UIB. Et ce, pour sa vision, son engagement constant et éclairé ainsi que pour son attachement indéfectible aux deux festivals d’El Jem et de Dougga.

Pour notre président : « Organiser aujourd’hui cette conférence de presse tripartite, c’est affirmer notre vision d’une culture qui fédère, qui fait dialoguer les disciplines, les territoires et les acteurs… C’est aussi affirmer, également, l’ambition de la Fondation Arts & Culture by UIB de créer des synergies, voire des ponts pour mieux valoriser les Festivals d’El Jem et de Dougga, accroître leur visibilité et offrir à la Tunisie une vitrine culturelle à la hauteur de son histoire et de son potentiel culturel et artistique. »

Nous sommes particulièrement honorés de votre présence à cette conférence de presse qui aspire à être inédite. Avec notamment la présence d’acteurs de premier rang du monde de l’art et de la culture, Le Maestro Hafedh Makni Chef d'orchestre de Carthage Symphony Orchestra, Violoniste, Musicien, Musicologue et partenaire de notre Fondation Arts & Culture by UIB. Ainsi que Monsieur Hassen Doss, chanteur d'opéra tunisien et ami de l’UIB depuis plus d’une dizaine d’années. Et Monsieur Hamza Bouchnak, Compositeur et musicien.

